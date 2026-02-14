Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 252 020 человек (+1070 за сутки), 11 668 танков, 37 282 артсистемы, 24 031 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 252 020 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.26 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 252 020 (+1 070) человек

танков – 11 668 (+1) ед.

боевых бронированных машин – 24 031 (+3) ед.

артиллерийских систем – 37 282 (+28) ед.

РСЗО – 1 645 (+3) ед.

средства ПВО – 1 300 (+0) ед.

самолетов – 435 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 306 (+914) ед.

крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед.

корабли / катера – 29 (+1) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 78 388 (+120) ед.

специальная техника – 4 071 (+1) ед.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На фронте произошло 194 боестолкновения: враг больше всего атакует на Покровском направлении, - Генштаб