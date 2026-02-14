РУС
1 950 10

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 252 020 человек (+1070 за сутки), 11 668 танков, 37 282 артсистемы, 24 031 ББМ. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 252 020 человек российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Потери российской армии

Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.26 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 252 020 (+1 070) человек
  • танков – 11 668 (+1) ед.
  • боевых бронированных машин – 24 031 (+3) ед.
  • артиллерийских систем – 37 282 (+28) ед.
  • РСЗО – 1 645 (+3) ед.
  • средства ПВО – 1 300 (+0) ед.
  • самолетов – 435 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 306 (+914) ед.
  • крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед.
  • корабли / катера – 29 (+1) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 78 388 (+120) ед.
  • специальная техника – 4 071 (+1) ед.

Более 1,25 млн потерь: статистика войны на 14 февраля

+20
Минув 4378 день москальсько-української війни.
156! одиниць знищеної технік, 1! корито та 1070! чумардосів за день.
Броня присутня, арта норм, логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 252 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
14.02.2026 07:55 Ответить
+12
14.02.2026 07:56 Ответить
+4
погранцы катер (моторку) с орками на Днепре на корм ракам отправили
14.02.2026 09:05 Ответить
14.02.2026 07:56 Ответить
"Генштаб бреше про втрати кацапів". Б.Кротевич колишній начштабу Азов.
14.02.2026 08:18 Ответить
Верифіковані за крайні три доби втрати вбитими з числа офіцерського складу армії російських загарбників від https://x.com/i/status/2022275014783828398 укладача:

@ (мова оригіналу):

📦 успешно демобилизированы:

- старший лейтенант Джабри Сергей;
- старший лейтенант Аршинов Вячеслав;
- старший лейтенант Буров Дмитрий;
- лейтенант Яковлев Андрей;
- младший лейтенант Бережнов Евгений;
- младший лейтенант Васильев Николай;

- полковник Петров Игорь;

- старший лейтенант Ржевский Андрей;
- старший лейтенант Горбачев Евгений;
- старший лейтенант Хасанов Евгений;
- лейтенант Кимишкин Сергей;
- лейтенант Ушаков Кирилл;
- лейтенант Морозкин Олег;

- старший лейтенант Попов Андрей;
- лейтенант Бондарев Никита;
- лейтенант Пираев Рашид;
- лейтенант Борзыкин Вячеслав;
- младший лейтенант Ищенко Дмитрий;
- младший лейтенант Кондратьев Константин...

Смерть ворогам 🔥
14.02.2026 08:50 Ответить
А що там за коритце 1 од. ..щось нічого не чув
показать весь комментарий
14.02.2026 09:01 Ответить
КиевУНН

13 февраля 2026, 02:21

Пилоты дронов ГПСУ на Юге поразили вражескую лодку, наземный роботизированный комплекс, антенну связи и камеру видеонаблюдения. ГПСУ продолжает эффективно уменьшать возможности врага.
14.02.2026 09:08 Ответить
Ну лодка це навіть не катер...це моторна лодка... все одно що Хаймарс і ТТ порівнювати
14.02.2026 09:36 Ответить
но Цезари и Богданы, вместе с 60мм миномётными пукалками, тоже в одну кучу к арте впихивают😀
14.02.2026 09:50 Ответить
А шо за корабель, чи катер лупонули? Шось не бачив в новинах...
14.02.2026 09:01 Ответить
погранцы катер (моторку) с орками на Днепре на корм ракам отправили
14.02.2026 09:05 Ответить
 
 