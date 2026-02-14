Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 252 020 человек (+1070 за сутки), 11 668 танков, 37 282 артсистемы, 24 031 ББМ. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения РФ ликвидировали 1 252 020 человек российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Потери российской армии
Так, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.02.26 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 252 020 (+1 070) человек
- танков – 11 668 (+1) ед.
- боевых бронированных машин – 24 031 (+3) ед.
- артиллерийских систем – 37 282 (+28) ед.
- РСЗО – 1 645 (+3) ед.
- средства ПВО – 1 300 (+0) ед.
- самолетов – 435 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134 306 (+914) ед.
- крылатые ракеты – 4 286 (+0) ед.
- корабли / катера – 29 (+1) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 78 388 (+120) ед.
- специальная техника – 4 071 (+1) ед.
Топ комментарии
+20 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий14.02.2026 07:55 Ответить Ссылка
+12 Qq Qqq #455433
показать весь комментарий14.02.2026 07:56 Ответить Ссылка
+4 Я ОДЕССИТ
показать весь комментарий14.02.2026 09:05 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
156! одиниць знищеної технік, 1! корито та 1070! чумардосів за день.
Броня присутня, арта норм, логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 252 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- старший лейтенант Джабри Сергей;
- старший лейтенант Аршинов Вячеслав;
- старший лейтенант Буров Дмитрий;
- лейтенант Яковлев Андрей;
- младший лейтенант Бережнов Евгений;
- младший лейтенант Васильев Николай;
- полковник Петров Игорь;
- старший лейтенант Ржевский Андрей;
- старший лейтенант Горбачев Евгений;
- старший лейтенант Хасанов Евгений;
- лейтенант Кимишкин Сергей;
- лейтенант Ушаков Кирилл;
- лейтенант Морозкин Олег;
- старший лейтенант Попов Андрей;
- лейтенант Бондарев Никита;
- лейтенант Пираев Рашид;
- лейтенант Борзыкин Вячеслав;
- младший лейтенант Ищенко Дмитрий;
- младший лейтенант Кондратьев Константин...
Смерть ворогам 🔥
13 февраля 2026, 02:21
Пилоты дронов ГПСУ на Юге поразили вражескую лодку, наземный роботизированный комплекс, антенну связи и камеру видеонаблюдения. ГПСУ продолжает эффективно уменьшать возможности врага.