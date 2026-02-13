На фронте произошло 194 боестолкновения: враг больше всего атакует на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток 13 февраля на фронте произошло 194 боевых столкновения. Силы обороны направляют усилия на срыв выполнения российскими захватчиками планов наступления и истощение их боевого потенциала.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный удар, применив одну ракету, 46 авиационных ударов, сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 2398 дронов-камикадзе и осуществил 2240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с врагом, противник нанес четыре авиаудара, сбросил восемь авиабомб, осуществил 82 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Волчанские Хутора, Волчанск, Лиман и в сторону населенных пунктов Охримовка, Зыбино, Малая Волчья. Украинские подразделения отбили восемь атак, еще три боевых столкновения пока продолжаются.

На Купянском направлении враг осуществил одну атаку в направлении Богуславки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили 12 атак в районах населенных пунктов Грековка, Карповка, Среднее, Дерилово, Заречное, Дробышево и в сторону Ставок. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Платоновки, Закотного и в сторону Рай-Александровки, Озерного. Еще одно боевое столкновеление в настоящее время не завершено.

На Краматорском направлении противник осуществил одно наступательное действие в районе Никифоровки.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 16 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, Софиевка и в направлениях Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Степановки.

На Покровском направлении враг осуществил 54 атаки. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Родинское, Ровно, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка, Филия и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Гришино, Новоподгородное, Новопавловка, Новоалександровка. На некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 50 оккупантов и ранили 14.

Уничтожены:

25 беспилотных летательных аппаратов,

одна единица автомобильного транспорта,

Также поражены две единицы автомобильной техники и 10 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили две атаки оккупантов в сторону Ивановки и Александрограда. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Коломыйцы, Великомихайловка.

Обстановка на юге

На Гуляйпольском направлении оккупанты атаковали 29 раз – в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Зализничного, Староукраинки. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Лесное, Копани, Горькое, Верхняя Терса, Зализничное. Четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и в сторону Приморского. Авиаудару управляемыми авиабомбами подвергся район населенного пункта Запорожец.

На Приднепровском направлении враг осуществил одно безуспешное наступательное действие.

