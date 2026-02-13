На фронте - 54 боестолкновения с начала суток: больше всего атак на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток на фронте произошло 54 боевых столкновения.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов, среди которых - Буда-Воробьевская Черниговской области; Волфино, Яструбщина, Рогизное, Кружок, Рыжевка, Бачевск Сумской области.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло одно боестолкновение с врагом, противник осуществил 52 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений.
Бои на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении противник пять раз атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Лиман и в сторону Охримовки. Одно боевое столкновение в настоящее время продолжается.
На Купянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.
Боевые действия на востоке
- На Лиманском направлении украинские воины отбили три атаки захватчиков в районах Грековки и Дробышево. Одно боевое столкновение продолжается.
- На Славянском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки. Два боестолкновения еще продолжаются.
- На Краматорском направлении противник наступательных действий не проводил.
- На Константиновском направлении захватчики осуществили 10 наступательных действий около населенных пунктов Клебан-Бык, Плещиевка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Степановки.
- На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 17 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Родинское, Ривное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Ивановка и в сторону населенных пунктов Кучеров Яр, Дорожное, Новый Донбасс, Новоалександровка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 14 атак.
- На Александровском направлении агрессор наступательных действий не проводил.
Обстановка на юге
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 11 атак оккупантов в районах Гуляйполя, Загорного, Дорожнянки и в сторону Зализнычного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Самойловка, Барвиновка, Свобода, Гуляйпольское, Зализнычное. Шесть боевых столкновений еще продолжаются.
На Ореховском направлении противник трижды атаковал позиции наших защитников в районах Малых Щербаков, Плавней и в сторону Приморского. Авиаудар управляемыми авиабомбами подвергся район населенного пункта Запорожец.
На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил.
"На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано", - говорится в сообщении.
