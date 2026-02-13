На фронті 54 боєзіткнення від початку доби: найбільше атак на Покровському і Гуляйпільському напрямках, - Генштаб
Від початку доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнення.
Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.
Ворожі обстріли
Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів, серед яких Буда-Вороб’ївська Чернігівської області; Волфине, Яструбщина, Рогізне, Кружок, Рижівка, Бачівськ Сумської області.
Бої на півночі
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося одне боєзіткнення з ворогом, противник здійснив 52 обстріли населених пунктів й позицій наших підрозділів.
Бої на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Лиман та у бік Охрімівки. Одне боєзіткнення в даний час триває.
На Куп’янському напрямку наразі ворожих наступальних дій не зафіксовано.
Бойові дії на сході
- На Лиманському напрямку українські воїни відбили три атаки загарбників в районах Греківки та Дробишевого. Одне боєзіткнення триває.
- На Слов’янському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ у бік Рай-Олександрівки. Два боєзіткнення ще тривають.
- На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.
- На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 10 наступальних дій, поблизу населених пунктів Клебан-Бик, Плещіївка, Русин Яр, Софіївка та в бік Костянтинівки, Степанівки.
- На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 17 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Родинське, Рівне, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Іванівка та у бік населених пунктів Кучерів Яр, Дорожнє, Новий Донбас, Новоолександрівка. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 14 атак.
- На Олександрівському напрямку агресор наступальних дій не проводив.
Обстановка на півдні
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбивали 11 атак окупантів, у районах Гуляйполя, Загірного, Дорожнянки та у бік Залізничного. Крім того, ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Самійлівка, Барвінівка, Свобода, Гуляйпільське, Залізничне. Шість боєзіткнень ще тривають.
На Оріхівському напрямку противник тричі атакував позиції наших захисників в районах Малих Щербаків, Плавнів та у бік Приморського. Авіаудару керованими авіабомбами зазнав район населеного пункту Запорожець.
На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
"На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не зафіксовано", - ідеться в повідомленні.
