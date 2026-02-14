Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 252 020 осіб (+1070 за добу), 11 668 танків, 37 282 артсистеми, 24 031 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 252 020 осіб російських окупантів.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.26 орієнтовно становлять:

  • собового складу  – близько 1 252 020 (+1 070) осіб
  • танків  – 11 668 (+1) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 031 (+3) од.
  • артилерійських систем  – 37 282 (+28) од.
  • РСЗВ – 1 645 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 300 (+0) од.
  • літаків   – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 134 306 (+914) од.
  • крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
  • кораблі / катери   – 29 (+1) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни   – 78 388 (+120) од.
  • спеціальна техніка   – 4 071 (+1) од.

Понад 1,25 млн втрат: статистика війни на 14 лютого

Минув 4378 день москальсько-української війни.
156! одиниць знищеної технік, 1! корито та 1070! чумардосів за день.
Броня присутня, арта норм, логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 252 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
14.02.2026 07:55 Відповісти
14.02.2026 07:56 Відповісти
+12
Верифіковані за крайні три доби втрати вбитими з числа офіцерського складу армії російських загарбників від https://x.com/i/status/2022275014783828398 укладача:

@ (мова оригіналу):

📦 успешно демобилизированы:

- старший лейтенант Джабри Сергей;
- старший лейтенант Аршинов Вячеслав;
- старший лейтенант Буров Дмитрий;
- лейтенант Яковлев Андрей;
- младший лейтенант Бережнов Евгений;
- младший лейтенант Васильев Николай;

- полковник Петров Игорь;

- старший лейтенант Ржевский Андрей;
- старший лейтенант Горбачев Евгений;
- старший лейтенант Хасанов Евгений;
- лейтенант Кимишкин Сергей;
- лейтенант Ушаков Кирилл;
- лейтенант Морозкин Олег;

- старший лейтенант Попов Андрей;
- лейтенант Бондарев Никита;
- лейтенант Пираев Рашид;
- лейтенант Борзыкин Вячеслав;
- младший лейтенант Ищенко Дмитрий;
- младший лейтенант Кондратьев Константин...

Смерть ворогам 🔥
14.02.2026 08:50 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
показати весь коментар
Токи 3 скрепноордынця....
14.02.2026 13:23 Відповісти
А що там за коритце 1 од. ..щось нічого не чув
14.02.2026 09:01 Відповісти
КиевУНН

13 февраля 2026, 02:21

Пилоты дронов ГПСУ на Юге поразили вражескую лодку, наземный роботизированный комплекс, антенну связи и камеру видеонаблюдения. ГПСУ продолжает эффективно уменьшать возможности врага.
14.02.2026 09:08 Відповісти
Ну лодка це навіть не катер...це моторна лодка... все одно що Хаймарс і ТТ порівнювати
14.02.2026 09:36 Відповісти
но Цезари и Богданы, вместе с 60мм миномётными пукалками, тоже в одну кучу к арте впихивают😀
14.02.2026 09:50 Відповісти
Уражено транспортно-десантний катер БК-16
15.02.2026 07:38 Відповісти
А шо за корабель, чи катер лупонули? Шось не бачив в новинах...
14.02.2026 09:01 Відповісти
погранцы катер (моторку) с орками на Днепре на корм ракам отправили
14.02.2026 09:05 Відповісти
Так, підтверджено, що 12 лютого 2026 року у районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника.
14.02.2026 12:16 Відповісти
И кораблик!!! ⛴
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
14.02.2026 11:56 Відповісти
Лодка моторна..навіть не катер
14.02.2026 17:53 Відповісти
Вище пишуть:
"Так, підтверджено, що 12 лютого 2026 року у районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника".
14.02.2026 22:43 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
14.02.2026 13:20 Відповісти
 
 