Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 252 020 осіб (+1070 за добу), 11 668 танків, 37 282 артсистеми, 24 031 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 252 020 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.02.26 орієнтовно становлять:
- собового складу – близько 1 252 020 (+1 070) осіб
- танків – 11 668 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 031 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 282 (+28) од.
- РСЗВ – 1 645 (+3) од.
- засоби ППО – 1 300 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 134 306 (+914) од.
- крилаті ракети – 4 286 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+1) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 78 388 (+120) од.
- спеціальна техніка – 4 071 (+1) од.
Топ коментарі
156! одиниць знищеної технік, 1! корито та 1070! чумардосів за день.
Броня присутня, арта норм, логістика файно.
Відбита чергова масована повітряна атака.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 252 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
@ (мова оригіналу):
📦 успешно демобилизированы:
- старший лейтенант Джабри Сергей;
- старший лейтенант Аршинов Вячеслав;
- старший лейтенант Буров Дмитрий;
- лейтенант Яковлев Андрей;
- младший лейтенант Бережнов Евгений;
- младший лейтенант Васильев Николай;
- полковник Петров Игорь;
- старший лейтенант Ржевский Андрей;
- старший лейтенант Горбачев Евгений;
- старший лейтенант Хасанов Евгений;
- лейтенант Кимишкин Сергей;
- лейтенант Ушаков Кирилл;
- лейтенант Морозкин Олег;
- старший лейтенант Попов Андрей;
- лейтенант Бондарев Никита;
- лейтенант Пираев Рашид;
- лейтенант Борзыкин Вячеслав;
- младший лейтенант Ищенко Дмитрий;
- младший лейтенант Кондратьев Константин...
Смерть ворогам 🔥
13 февраля 2026, 02:21
Пилоты дронов ГПСУ на Юге поразили вражескую лодку, наземный роботизированный комплекс, антенну связи и камеру видеонаблюдения. ГПСУ продолжает эффективно уменьшать возможности врага.
Слава ЗСУ!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
"Так, підтверджено, що 12 лютого 2026 року у районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника".