Уражено транспортно-десантний катер БК-16 та РЛС у Криму, ворожий вузол зв’язку в Приморську та склад боєприпасів у Новоекономічному, - Генштаб

Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати ураження по важливих військових об’єктах ворога.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удар по Криму

Так, підтверджено, що 12 лютого 2026 року у районі н.п. Новоозерне на тимчасово окупованих територіях українського Криму успішно уражено транспортно-десантний катер БК-16 противника.

Також 12 лютого, у районі н.п. Гвардійське (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію РСП-10.

Удар по Приморському

Серед іншого, у районі н.п. Приморськ (ТОТ Запорізької області), тієї ж доби, уражено вузол зв’язку російських окупантів.

Удар по Новоекономічному

"Окрім того, вчора, 13 лютого, у районі Новоекономічного (ТОТ Донецької області) уражено склад боєприпасів ворога", - додали у Генштабі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.

Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення бойового потенціалу російського агресора.

