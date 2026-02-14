Поражены транспортно-десантный катер БК-16 и РЛС в Крыму, вражеский узел связи в Приморске и склад боеприпасов в Новоэкономическом, - Генштаб
Подразделения Сил обороны Украины продолжают наносить удары по важным военным объектам врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удар по Крыму
Так, подтверждено, что 12 февраля 2026 года в районе н.п. Новоозерное на временно оккупированных территориях украинского Крыма успешно поражен транспортно-десантный катер БК-16 противника.
Также 12 февраля, в районе н.п. Гвардейское (ВОТ АР Крым), поражена радиолокационная станция РСП-10.
Удар по Приморскому
Среди прочего, в районе н.п. Приморск (ВОТ Запорожской области), в те же сутки, поражен узел связи российских оккупантов.
Удар по Новоекономичному
"Кроме того, вчера, 13 февраля, в районе Новоекономического (ВОТ Донецкой области) поражен склад боеприпасов врага", - добавили в Генштабе.
Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются.
Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на ослабление боевого потенциала российского агрессора.
