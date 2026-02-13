РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8970 посетителей онлайн
Новости Боевые действия на Покровском направлении Освобождение бойцов из плена
1 503 6

Спецназовцы "Омеги" освободили бойца из российского плена и ликвидировали 8 оккупантов под Покровском

омега

На Покровском направлении во время проведения операции центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины удалось освободить из российского плена украинского военного.

Об этом рассказал генерал-майор и начальник центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины Павел Яцюк, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали операции

"В ходе проведения ЦСП "Омега" уникальной успешной спецоперации почти в тылу врага на Покровском направлении был освобожден из плена боец 1 отряда "Омега" (находился в плену 27 дней) и уничтожено восемь оккупантов", - сообщил он.

Офицер-спецназовцы с позывным "Карат" уже направляется в Киев на лечение.

Яцюк выразил благодарность за поддержку и помощь бойцам и руководству ЦСО "А" СБУ и 14 БрОП "Червона калина" 1 корпуса "Азов" НГУ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллерия 147-й бригады ДШВ разгромила штурмовую группу россиян на подступах к Покровску: минус 3 автомобиля, 2 квадроцикла и 6 оккупантов. ВИДЕО

Омега

Автор: 

спецназ (638) Донецкая область (11919) военнослужащие (6529) Национальная гвардия (2342) Покровский район (1549)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоч одна хороша новина на добу.... При режимі міндічей..
показать весь комментарий
13.02.2026 18:28 Ответить
вважаймо вдруге народився
показать весь комментарий
13.02.2026 18:34 Ответить
Наші козаки -найкращі воїни! Слава Героям!
показать весь комментарий
13.02.2026 18:49 Ответить
Героям слава!
показать весь комментарий
13.02.2026 18:54 Ответить
Круто! 💪
показать весь комментарий
13.02.2026 19:20 Ответить
Ото хлопці потренувалися у звільненні заручника.
А яка велика попередня робота : знайти де тримають, прорахувати шляхи підходу відходу.
Прекрасно провели "перемовини" : гусня останні слова дослухала вже перед апостолами.

Круто, Омега, свого не кинули!
показать весь комментарий
13.02.2026 19:48 Ответить
 
 