Спецназовцы "Омеги" освободили бойца из российского плена и ликвидировали 8 оккупантов под Покровском
На Покровском направлении во время проведения операции центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины удалось освободить из российского плена украинского военного.
Об этом рассказал генерал-майор и начальник центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины Павел Яцюк, информирует Цензор.НЕТ.
Детали операции
"В ходе проведения ЦСП "Омега" уникальной успешной спецоперации почти в тылу врага на Покровском направлении был освобожден из плена боец 1 отряда "Омега" (находился в плену 27 дней) и уничтожено восемь оккупантов", - сообщил он.
Офицер-спецназовцы с позывным "Карат" уже направляется в Киев на лечение.
Яцюк выразил благодарность за поддержку и помощь бойцам и руководству ЦСО "А" СБУ и 14 БрОП "Червона калина" 1 корпуса "Азов" НГУ.
А яка велика попередня робота : знайти де тримають, прорахувати шляхи підходу відходу.
Прекрасно провели "перемовини" : гусня останні слова дослухала вже перед апостолами.
Круто, Омега, свого не кинули!