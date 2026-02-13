Спецназовцы "Омеги" освободили бойца из российского плена и ликвидировали 8 оккупантов под Покровском

На Покровском направлении во время проведения операции центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины удалось освободить из российского плена украинского военного.

Об этом рассказал генерал-майор и начальник центра специального назначения "Омега" Нацгвардии Украины Павел Яцюк, информирует Цензор.НЕТ.

Детали операции

"В ходе проведения ЦСП "Омега" уникальной успешной спецоперации почти в тылу врага на Покровском направлении был освобожден из плена боец 1 отряда "Омега" (находился в плену 27 дней) и уничтожено восемь оккупантов", - сообщил он.

Офицер-спецназовцы с позывным "Карат" уже направляется в Киев на лечение.

Яцюк выразил благодарность за поддержку и помощь бойцам и руководству ЦСО "А" СБУ и 14 БрОП "Червона калина" 1 корпуса "Азов" НГУ.

