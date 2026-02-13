РУС
Артиллерия 147-й бригады ДШВ разгромила штурмовую группу россиян на подступах к Покровску: минус З автомобиля, 2 квадроцикла и 6 оккупантов. ВИДЕО

Российское командование продолжает демонстрировать удивительное упрямство, отправляя пехоту и технику на заранее пристрелянные украинскими воинами позиции. Как сообщает Цензор.НЕТ, на юго-восточной окраине Покровска враг в очередной раз попытался накопить силы в районе того самого гаражного кооператива, где ранее уже терпел сокрушительные потери.

Аэроразведка 147-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ (7-й корпус быстрого реагирования) вовремя обнаружила движение живой силы и техники захватчиков.

Результаты оперативного удара:

  • Транспорт: Уничтожены 3 автомобиля и 2 квадроцикла, которые враг использовал для быстрой переброски штурмовых групп.

  • Личный состав: По меньшей мере 6 оккупантов выведены из строя (ликвидированы или тяжело ранены).

  • Эффективность: Благодаря тому, что позиции были пристреляны заранее, на этот раз от момента обнаружения до огневого поражения прошло еще меньше времени, чем во время предыдущего "урока".

Смотрите: Рашисты прятали технику в гаражах Покровска и получили ряд ударов от 147-й бригады ДШВ. ВИДЕО

Покровское направление остается местом самых интенсивных боев, однако слаженная работа аэроразведки и артиллерии Десантно-штурмовых войск не позволяет противнику создать безопасный плацдарм для дальнейшего наступления.

"Враг наступает на те же грабли. Сценарий повторился, но на этот раз - еще быстрее. Мы уже пристрелялись, поэтому каждая следующая попытка накопить силы в этих гаражах будет заканчиваться для них аналогично", - отмечают в 147-й ОАБр.

Смотрите также: Дроны 7-го корпуса ДШВ ликвидировали 234 оккупанта и 233 укрытия за 10 дней февраля. ВИДЕО

Смотрите также: В Сумской области артиллерия и дроны уничтожили 22 оккупанта, которые пытались пробраться в тыл ВСУ через трубу. ВИДЕО

армия РФ (22256) уничтожение (5) Донецкая область (65) артиллерия (699) ДШВ Десантно-штурмовые войска (360) Покровск (6) Покровский район (1552)
До пригожина пішли московіти!!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
13.02.2026 13:41 Ответить
!!!...
показать весь комментарий
13.02.2026 14:23 Ответить
На підступах до Покровська? Щось не співпадає з картою деп стейп.
показать весь комментарий
13.02.2026 14:24 Ответить
ІПсО від ЗЕфламіндічів - воно ТАКЕ ІПсО)))))))).
Дякую хлопцям з 147 бригади за стійкість і роботу по утилізації дрисні.
Але з шоу "фламіндіч 95" по запуску чогось і кудись - ВАМ (по засвоєним коштам) НЕ зрівнятись.
Вам - шана їм - всенародна зневага і обіцянка покарання за все скоєне і вкрадене.
показать весь комментарий
13.02.2026 15:06 Ответить
 
 