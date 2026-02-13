Российское командование продолжает демонстрировать удивительное упрямство, отправляя пехоту и технику на заранее пристрелянные украинскими воинами позиции. Как сообщает Цензор.НЕТ, на юго-восточной окраине Покровска враг в очередной раз попытался накопить силы в районе того самого гаражного кооператива, где ранее уже терпел сокрушительные потери.

Аэроразведка 147-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ (7-й корпус быстрого реагирования) вовремя обнаружила движение живой силы и техники захватчиков.

Результаты оперативного удара:

Транспорт: Уничтожены 3 автомобиля и 2 квадроцикла, которые враг использовал для быстрой переброски штурмовых групп.

Личный состав: По меньшей мере 6 оккупантов выведены из строя (ликвидированы или тяжело ранены).

Эффективность: Благодаря тому, что позиции были пристреляны заранее, на этот раз от момента обнаружения до огневого поражения прошло еще меньше времени, чем во время предыдущего "урока".

Покровское направление остается местом самых интенсивных боев, однако слаженная работа аэроразведки и артиллерии Десантно-штурмовых войск не позволяет противнику создать безопасный плацдарм для дальнейшего наступления.

"Враг наступает на те же грабли. Сценарий повторился, но на этот раз - еще быстрее. Мы уже пристрелялись, поэтому каждая следующая попытка накопить силы в этих гаражах будет заканчиваться для них аналогично", - отмечают в 147-й ОАБр.

