В Сумской области артиллерия и дроны уничтожили 22 оккупанта, которые пытались пробраться в тыл ВСУ через трубу. ВИДЕО
Попытка российских захватчиков повторить тактические приемы прошлого закончилась для них массовой гибелью в районе села Яблоновка в Сумской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны разоблачили и ликвидировали штурмовую группу врага, которая пыталась использовать подземные коммуникации для обхода наших позиций.
Группа из 22 оккупантов надеялась незаметно пробраться в тыл украинских защитников через дренажную трубу, однако их путь закончился огненным мешком.
Подробности ликвидации "трубопроводных" штурмовиков:
-
Обнаружение: Аэроразведка зафиксировала скопление живой силы врага у входа в коммуникации. Каждый шаг оккупантов внутри и на выходе контролировался в режиме реального времени.
-
Комбинированный удар: Как только захватчики попытались выйти из трубы и развернуться в тылу, по ним начала работать украинская артиллерия. Те, кто пытался убежать назад или спрятаться, были настигнуты сбросами с дронов и FPV-камикадзе.
-
Результат: Штурмовая группа в составе 22 человек была полностью нейтрализована. Вместо внезапной атаки оккупанты получили билеты на тот свет, загромоздив трубу и прилегающую территорию собственными трупами.
Это уже не первая попытка врага использовать подобные "подземные" методы, однако бдительность украинской разведки и мгновенная реакция артиллерии в очередной раз превратили "хитрый план" РФ в очередную утилизацию мяса.
