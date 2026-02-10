РУС
Новости Уничтожение оккупантов на Сумском направлении
В Сумской области артиллерия и дроны уничтожили 22 оккупанта, которые пытались пробраться в тыл ВСУ через трубу. ВИДЕО

Попытка российских захватчиков повторить тактические приемы прошлого закончилась для них массовой гибелью в районе села Яблоновка в Сумской области. Как сообщает Цензор.НЕТ, Силы обороны разоблачили и ликвидировали штурмовую группу врага, которая пыталась использовать подземные коммуникации для обхода наших позиций.

Группа из 22 оккупантов надеялась незаметно пробраться в тыл украинских защитников через дренажную трубу, однако их путь закончился огненным мешком.

Подробности ликвидации "трубопроводных" штурмовиков:

  • Обнаружение: Аэроразведка зафиксировала скопление живой силы врага у входа в коммуникации. Каждый шаг оккупантов внутри и на выходе контролировался в режиме реального времени.

  • Комбинированный удар: Как только захватчики попытались выйти из трубы и развернуться в тылу, по ним начала работать украинская артиллерия. Те, кто пытался убежать назад или спрятаться, были настигнуты сбросами с дронов и FPV-камикадзе.

  • Результат: Штурмовая группа в составе 22 человек была полностью нейтрализована. Вместо внезапной атаки оккупанты получили билеты на тот свет, загромоздив трубу и прилегающую территорию собственными трупами.

Это уже не первая попытка врага использовать подобные "подземные" методы, однако бдительность украинской разведки и мгновенная реакция артиллерии в очередной раз превратили "хитрый план" РФ в очередную утилизацию мяса.

Банда вбивць Х-уйла скоротилася на 22 істоти
10.02.2026 11:54 Ответить
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
10.02.2026 12:02 Ответить
Тобто група вийшла з труби а вже потім її помітили та знищили. Немає аналізу у війську, нічому ніхто не вчиться.
10.02.2026 12:13 Ответить
Для вАСС - Виявлення: Аеророзвідка зафіксувала накопичення живої сили ворога біля входу в комунікації. Кожен крок окупантів усередині та на виході контролювався в режимі реального часу. Джерело: https://censor.net/ua/v3599805
10.02.2026 12:21 Ответить
Голова ти тільки тому що пишуть довіряєш чи тому що бачиш?😎
10.02.2026 16:01 Ответить
Ось ще один із СРАТЬєхаф у бабиній кофті, усе бачить дистанційно поки… з телепортацією запіздав….
10.02.2026 12:52 Ответить
 
 