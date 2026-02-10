389 0
Рашисты атаковали дроном гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде: пострадали дети
Российский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде: пострадали дети.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, вражеский дрон попал в частный дом в Великочернеччинском старостате.
Состояние детей
В результате удара травмы получила 12-летняя девочка, у 8-летнего ребенка - острая реакция на стресс.
"Медики оказывают детям необходимую медицинскую помощь и госпитализируют для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль