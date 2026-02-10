Рашисты атаковали дроном гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде: пострадали дети

Российский беспилотник атаковал гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде: пострадали дети.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Детали

Как отмечается, вражеский дрон попал в частный дом в Великочернеччинском старостате.

Состояние детей

В результате удара травмы получила 12-летняя девочка, у 8-летнего ребенка - острая реакция на стресс.

"Медики оказывают детям необходимую медицинскую помощь и госпитализируют для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении.

