Рашисты атаковали гражданский автомобиль на Сумщине: среди пострадавших - 16-летняя девушка

В воскресенье, 8 февраля, российские войска атаковали гражданский автомобиль в Стецковском старостате Сумской громады. Пострадали двое гражданских, среди них – несовершеннолетняя.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Пострадали 19-летний юноша и 16-летняя девушка

"В результате вражеской атаки пострадали двое гражданских, среди них – несовершеннолетняя девушка. 19-летнего юношу и 16-летнюю девушку госпитализируют. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", – рассказал чиновник.

По предварительной информации, их состояние нетяжелое.

