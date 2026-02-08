Рашисты атаковали гражданский автомобиль на Сумщине: среди пострадавших - 16-летняя девушка
В воскресенье, 8 февраля, российские войска атаковали гражданский автомобиль в Стецковском старостате Сумской громады. Пострадали двое гражданских, среди них – несовершеннолетняя.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Пострадали 19-летний юноша и 16-летняя девушка
"В результате вражеской атаки пострадали двое гражданских, среди них – несовершеннолетняя девушка. 19-летнего юношу и 16-летнюю девушку госпитализируют. Им оказывают необходимую медицинскую помощь", – рассказал чиновник.
По предварительной информации, их состояние нетяжелое.
