РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15269 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
509 0

Два человека погибли вследствие вражеских ударов по приграничью Сумщины

Обстрелы Сумской области

Миропольская громада на Сумщине находится под постоянными интенсивными обстрелами российских войск.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Погибшие

"К сожалению, сегодня удалось подтвердить гибель двух мирных жителей громады. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что:

  • 5 февраля вследствие вражеского удара погиб 52-летний мужчина.
  • 6 февраля – 58-летний житель громады.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили беспилотником по гражданскому автомобилю в Сумской области: погибла водительница

Угрозы для приграничных районов

По словам главы ОВА, приграничные населенные пункты Сумщины, расположенные вблизи границы с РФ, ежедневно подвергаются системным атакам с применением различных видов вооружения.

"Миропольская громада – одна из тех, где уровень опасности остается стабильно высоким", – подчеркнул он.

Читайте: Ситуация на границе с РФ: враг осуществляет обстрелы, пехотные атаки локальные, - ГПСУ

Эвакуация

Григоров отметил, что постоянные обстрелы создают серьезные риски для безопасности, из-за которых со временем провести эвакуацию из приграничных сел может быть крайне сложно.

"Своевременная эвакуация спасает жизни. Призываю тех, кто еще остается на территориях, где объявлена эвакуация, принять решение и выбрать более безопасное место проживания", - добавил он.

Смотрите также: Российский дрон атаковал автомобиль коммунальщиков в Сумской области: трое раненых. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстрел (32618) Сумская область (4159) Сумский район (594) Мирополье (8)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 