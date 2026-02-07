Два человека погибли вследствие вражеских ударов по приграничью Сумщины

Миропольская громада на Сумщине находится под постоянными интенсивными обстрелами российских войск.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Погибшие

"К сожалению, сегодня удалось подтвердить гибель двух мирных жителей громады. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что:

5 февраля вследствие вражеского удара погиб 52-летний мужчина.

6 февраля – 58-летний житель громады.

Угрозы для приграничных районов

По словам главы ОВА, приграничные населенные пункты Сумщины, расположенные вблизи границы с РФ, ежедневно подвергаются системным атакам с применением различных видов вооружения.

"Миропольская громада – одна из тех, где уровень опасности остается стабильно высоким", – подчеркнул он.

Эвакуация

Григоров отметил, что постоянные обстрелы создают серьезные риски для безопасности, из-за которых со временем провести эвакуацию из приграничных сел может быть крайне сложно.

"Своевременная эвакуация спасает жизни. Призываю тех, кто еще остается на территориях, где объявлена эвакуация, принять решение и выбрать более безопасное место проживания", - добавил он.

