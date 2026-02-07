Дві людини загинули внаслідок ворожих ударів по прикордонню Сумщини
Миропільська громада в Сумській області перебуває під постійними інтенсивними обстрілами російських військ.
Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Загиблі
"На жаль, сьогодні вдалося підтвердити загибель двох мирних мешканців громади. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.
Так, зазначається, що:
- 5 лютого внаслідок ворожого удару загинув 52-річний чоловік.
- 6 лютого – 58-річний житель громади.
Загрози для прикордоння
За словами голови ОВА, прикордонні населені пункти Сумщини, розташовані поблизу кордону з рф, щодня перебувають під системними атаками із застосуванням різних видів озброєння.
"Миропільська громада – одна з тих, де рівень небезпеки залишається стабільно високим", - наголосив він.
Евакуація
Григоров зауважив, що постійні обстріли створюють серйозні безпекові ризики, через які з часом провести евакуацію з прикордонних сіл може бути вкрай складним.
"Вчасна евакуація рятує життя. Закликаю тих, хто ще залишається на територіях, де оголошена евакуація, ухвалити рішення та обрати безпечніше місце проживання", - додав він.
