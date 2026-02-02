Російський дрон атакував автомобіль комунальників на Сумщині: троє поранених

2 лютого у Верхньосироватській громаді Сумського району російські війська атакували безпілотником транспортний засіб комунальної служби, внаслідок чого поранено трьох чоловіків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини.

"За даними слідства, 2 лютого 2026 року близько 13:00 год у Верхньосироватській громаді Сумського району ворог атакував безпілотником транспортний засіб, призначений для збору твердих побутових відходів", - ідеться в повідомленні.

  • Унаслідок атаки окупантів поранено трьох чоловіків, яким 48, 55 та 56 років.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

Атака дронами комунального авто
Сумська область (4699) комунальне підприємство (108) дрони (8076)
Автомобіль вивозив відходи на полігон ТПВ.
Дрон, скоріше всього, був обладнаний старлінком,
так що рано раділи.
02.02.2026 18:54
 
 