Російський дрон атакував автомобіль комунальників на Сумщині: троє поранених

2 лютого у Верхньосироватській громаді Сумського району російські війська атакували безпілотником транспортний засіб комунальної служби, внаслідок чого поранено трьох чоловіків.

"За даними слідства, 2 лютого 2026 року близько 13:00 год у Верхньосироватській громаді Сумського району ворог атакував безпілотником транспортний засіб, призначений для збору твердих побутових відходів", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок атаки окупантів поранено трьох чоловіків, яким 48, 55 та 56 років.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.

