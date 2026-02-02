Російський дрон атакував автомобіль комунальників на Сумщині: троє поранених
2 лютого у Верхньосироватській громаді Сумського району російські війська атакували безпілотником транспортний засіб комунальної служби, внаслідок чого поранено трьох чоловіків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Сумщини.
"За даними слідства, 2 лютого 2026 року близько 13:00 год у Верхньосироватській громаді Сумського району ворог атакував безпілотником транспортний засіб, призначений для збору твердих побутових відходів", - ідеться в повідомленні.
- Унаслідок атаки окупантів поранено трьох чоловіків, яким 48, 55 та 56 років.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки атаки.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дрон, скоріше всього, був обладнаний старлінком,
так що рано раділи.