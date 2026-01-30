Росіяни вдарили дроном по авто комунальників на Донеччині: один працівник загинув, двоє зазнали поранень
Вдень 30 січня російські загарбники атакував автівку комунального підприємства "Компанія "Вода Донбасу", коли комунальники повертались з ремонтних робіт на інфраструктурному обʼєкті. Один працівник загинув, ще двоє - зазнали поранень.
Про це у коментарі "Суспільному" розповів генеральний директор КП "Компанія "Вода Донбасу" Ігор Новак, інформує Цензор.НЕТ.
Ворог вдарив дроном на оптоволокні
"Вони повертались як раз після ремонту на дільниці поблизу Словʼянська. І по дорозі в їхню машину вдарив російський дрон на оптоволокні. Один наш співробітник миттєво загинув, двоє інших отримали незначні травми", - розповів Новак.
Евакуювати загиблого та поранених з місця удару допомогли працівники швидкої допомоги.
Загиблий чоловік працював у Словʼянському РВУ КП "Компанія "вода Донбасу" слюсарем аварійно-ремонтної відновлювальної бригади. У нього залишилась дружина, яка теж працює на підприємстві у водній лабораторії, та двоє дорослих дітей.
Росіяни прицільно атакують авто комунальників
Як зазначив Ігор Новак, це не перший випадок, коли співробітники обласного комунального підприємства потрапляють під атаки російських дронів.
"Один наш співробітник їхав на роботу, в нього теж вдарив дрон поруч. Слава Богу, він залишився живий, лише машина була пошкоджена. У деяких працівників також були пошкоджені автівки, у когось вона згоріла, у когось просто пошкоджена, але головне що люди живі", - розповів він.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль