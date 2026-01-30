Россияне ударили дроном по автомобилю коммунальщиков на Донетчине: один работник погиб, двое получили ранения

Днем 30 января российские захватчики атаковали автомобиль коммунального предприятия "Компанія "Вода Донбасу", когда коммунальщики возвращались с ремонтных работ на инфраструктурном объекте. Один работник погиб, еще двое - получили ранения.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказал генеральный директор КП "Компанія "Вода Донбасу" Игорь Новак, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Враг ударил дроном по оптоволокну

"Они возвращались как раз после ремонта на участке возле Славянска. И по дороге в их машину ударил российский дрон по оптоволокну. Один наш сотрудник мгновенно погиб, двое других получили незначительные травмы", - рассказал Новак.

Эвакуировать погибшего и раненых с места удара помогли работники скорой помощи.

Погибший мужчина работал в Славянском РВУ КП "Компанія "Вода Донбасу" слесарем аварийно-ремонтной восстановительной бригады. У него осталась жена, которая тоже работает на предприятии в водной лаборатории, и двое взрослых детей.

Смотрите также: Враг обстрелял два района Донецкой области: ранен человек, есть повреждения. ФОТО

Россияне прицельно атакуют автомобили коммунальщиков

Как отметил Игорь Новак, это не первый случай, когда сотрудники областного коммунального предприятия попадают под атаки российских дронов.

"Один наш сотрудник ехал на работу, в него тоже ударил дрон рядом. Слава Богу, он остался жив, только машина была повреждена. У некоторых работников также были повреждены автомобили, у кого-то она сгорела, у кого-то просто повреждена, но главное, что люди живы", - рассказал он.

Читайте также: Враг ударил КАБами по Славянску: погибла супружеская пара, их сын ранен