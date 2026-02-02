Российский дрон атаковал коммунальный автомобиль на Сумщине: трое раненых

2 февраля в Верхнесыроватской громаде Сумского района российские войска атаковали беспилотником транспортное средство коммунальной службы, в результате чего ранены трое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.

"По данным следствия, 2 февраля 2026 года около 13:00 в Верхнесыроватской громаде Сумского района враг атаковал беспилотником транспортное средство, предназначенное для сбора твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.

  • В результате атаки оккупантов ранены трое мужчин, которым 48, 55 и 56 лет.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

Атака дронами коммунального авто
Сумская область (4150) коммунальное предприятие (99) дроны (7035)
Автомобіль вивозив відходи на полігон ТПВ.
Дрон, скоріше всього, був обладнаний старлінком,
так що рано раділи.
02.02.2026 18:54 Ответить
 
 