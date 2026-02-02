Российский дрон атаковал коммунальный автомобиль на Сумщине: трое раненых
2 февраля в Верхнесыроватской громаде Сумского района российские войска атаковали беспилотником транспортное средство коммунальной службы, в результате чего ранены трое мужчин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.
"По данным следствия, 2 февраля 2026 года около 13:00 в Верхнесыроватской громаде Сумского района враг атаковал беспилотником транспортное средство, предназначенное для сбора твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.
- В результате атаки оккупантов ранены трое мужчин, которым 48, 55 и 56 лет.
Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.
Дрон, скоріше всього, був обладнаний старлінком,
так що рано раділи.