Российский дрон атаковал коммунальный автомобиль на Сумщине: трое раненых

2 февраля в Верхнесыроватской громаде Сумского района российские войска атаковали беспилотником транспортное средство коммунальной службы, в результате чего ранены трое мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Сумщины.

"По данным следствия, 2 февраля 2026 года около 13:00 в Верхнесыроватской громаде Сумского района враг атаковал беспилотником транспортное средство, предназначенное для сбора твердых бытовых отходов", - говорится в сообщении.

В результате атаки оккупантов ранены трое мужчин, которым 48, 55 и 56 лет.

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки.

