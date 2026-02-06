Росіяни вдарили безпілотником по цивільній автівці на Сумщині: загинула водійка

Сьогодні, 6 листопада, російські війська атакували безпілотником цивільну автівку в Миколаївській сільській громаді на Сумщині, унаслідок чого є загибла.

Про це повідомив голова ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Цинічний удар росіян забрав життя 31-річної жінки", - зазначив він.

Зазначається, що в Миколаївській сільській громаді ворожий безпілотник поцілив у цивільну автівку. Транспортний засіб загорівся.

"На жаль, жінка, яка перебувала за кермом, загинула. Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблої", - додав голова ОВА.

Свідомий геноцид варварів ,відповіді нема ворог відчуває безкарність.
06.02.2026 21:44 Відповісти
Кацапские твари это делают для того, чтобы мы начали отвечать по гражданским, что лошадь привезет в ООН какдоказательства, чтоб нам перестали помогать, а плешивое чмо сможет объявить мобилизацию - мод, родина в опасности. Пока рядом раковая опухоль планеты под названием роZZия, воевать придется вечно.
06.02.2026 22:08 Відповісти
 
 