Россияне ударили беспилотником по гражданскому автомобилю на Сумщине: погибла водитель
Сегодня, 6 ноября, российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Николаевской сельской громаде Сумской области, в результате чего есть погибшая.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Циничный удар россиян унес жизнь 31-летней женщины", - отметил он.
Отмечается, что в Николаевской сельской громаде вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль. Транспортное средство загорелось.
"К сожалению, женщина, которая находилась за рулем, погибла. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", - добавил глава ОВА.
Володимир Омельянов
pacerhard melina
