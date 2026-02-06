РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15805 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
968 2

Россияне ударили беспилотником по гражданскому автомобилю на Сумщине: погибла водитель

РФ атаковала дроном гражданский автомобиль в Сумской области

Сегодня, 6 ноября, российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Николаевской сельской громаде Сумской области, в результате чего есть погибшая.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Циничный удар россиян унес жизнь 31-летней женщины", - отметил он.

Смотрите также: Российский дрон атаковал автомобиль коммунальщиков в Сумской области: трое раненых. ФОТОрепортаж

Отмечается, что в Николаевской сельской громаде вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль. Транспортное средство загорелось.

"К сожалению, женщина, которая находилась за рулем, погибла. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", - добавил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 вражеских обстрелов зафиксировано в Сумской области: 1 человек погиб, еще 8 - ранены

Автор: 

обстрел (32597) Сумская область (4159)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Свідомий геноцид варварів ,відповіді нема ворог відчуває безкарність.
показать весь комментарий
06.02.2026 21:44 Ответить
Кацапские твари это делают для того, чтобы мы начали отвечать по гражданским, что лошадь привезет в ООН какдоказательства, чтоб нам перестали помогать, а плешивое чмо сможет объявить мобилизацию - мод, родина в опасности. Пока рядом раковая опухоль планеты под названием роZZия, воевать придется вечно.
показать весь комментарий
06.02.2026 22:08 Ответить
 
 