Россияне ударили беспилотником по гражданскому автомобилю на Сумщине: погибла водитель

Сегодня, 6 ноября, российские войска атаковали беспилотником гражданский автомобиль в Николаевской сельской громаде Сумской области, в результате чего есть погибшая.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

"Циничный удар россиян унес жизнь 31-летней женщины", - отметил он.

Смотрите также: Российский дрон атаковал автомобиль коммунальщиков в Сумской области: трое раненых. ФОТОрепортаж

Отмечается, что в Николаевской сельской громаде вражеский беспилотник попал в гражданский автомобиль. Транспортное средство загорелось.



"К сожалению, женщина, которая находилась за рулем, погибла. Мои искренние соболезнования родным и близким погибшей", - добавил глава ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 120 вражеских обстрелов зафиксировано в Сумской области: 1 человек погиб, еще 8 - ранены