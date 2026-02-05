120 вражеских обстрелов зафиксировано на Сумщине: один человек погиб, еще 8 - ранены

В течение суток, с утра 4 февраля до утра 5 февраля 2026 года, российские войска осуществили почти 120 обстрелов по 39 населенным пунктам в 19 территориальных громадах Сумской области. Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

О ситуации с безопасностью в Сумской области по состоянию на 5 февраля рассказали в ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Погибший и раненые

В результате российских обстрелов территории области за сутки есть погибший и пострадавшие среди мирных жителей.

В медицинском учреждении скончался 55-летний мужчина , который был тяжело ранен 2 февраля в Верхнесыроватской громаде в результате удара вражеского беспилотника по гражданскому грузовику.

В Зноб-Новгородской громаде в результате удара по гражданскому автомобилю дроном пострадала семья – 69-летний мужчина, 66-летняя женщина и их 42-летняя дочь.

В Середино-Будской громаде в результате атаки вражеского дрона пострадал 45-летний мужчина.

В Сумской громаде обломок вражеского беспилотника попал в гражданский автомобиль. 59-летний водитель получил ранения.

В Шосткинской громаде в результате атаки БПЛА пострадали женщины 55 и 31 года и мужчина 30 лет.

Разрушения

Под ударами врага оказались населенные пункты следующих громад: Сумская, Верхнесыроватская, Белопольская, Юнаковская, Хотинская, Миропольская, Краснопольская, Глуховская, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская, Свесская, Зноб-Новгородская, Хутор-Михайловская, Шосткинская, Конотопская, Новослободская, Великописаревская, Тростянецкая.

Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА, управляемые авиационные бомбы и нанес ракетный удар по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Великописаревской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Конотопской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры, административные здания, помещение учебного заведения, многоквартирный дом, частные дома;

в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры: административное здание, многоквартирные дома, частные жилые дома, частные легковые автомобили;

в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры частный легковой автомобиль;

в Краснопольской громаде поврежден частный жилой дом;

в Шосткинской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, административное здание, жилое помещение, частные жилые дома, нежилые помещения, автомобили;

в Тростянецкой громаде повреждены нежилые помещения, объекты гражданской инфраструктуры;

в Середино-Будской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, хозяйственное сооружение с бытовой и хозяйственной техникой;

в Свесской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Глуховской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры.

