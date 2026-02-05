120 ворожих обстрілів зафіксовано на Сумщині: 1 людина загинула, ще 8 - поранено

Протягом доби, з ранку 4 лютого до ранку 5 лютого 2026 року, російські війська здійснили майже 120 обстрілів по 39 населених пунктах у 19 територіальних громадах Сумської області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Про безпекову ситуацію в Сумській області станом на 5 лютого розповіли в ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Загиблий та поранені

Внаслідок російських обстрілів території області за добу є загиблий та постраждалі серед мирних жителів.

У медичному закладі помер 55-річний чоловік , який був важкопоранений 2 лютого у Верхньосироватській громаді через удар ворожого безпілотника по цивільній вантажівці.

, який був важкопоранений 2 лютого у Верхньосироватській громаді через удар ворожого безпілотника по цивільній вантажівці. У Зноб-Новгородській громаді внаслідок удару по цивільному авто дроном постраждала родина – 69-річний чоловік, 66-річна жінка та їх 42-річна донька.

– 69-річний чоловік, 66-річна жінка та їх 42-річна донька. У Середино-Будській громаді внаслідок атаки ворожого дрона постраждав 45-річний чоловік .

. У Сумській громаді уламок ворожого безпілотника влучив у цивільну автівку. 59-річний водій отримав поранення .

. У Шосткинській громаді внаслідок атаки БпЛА постраждали жінки 55, 31 років та чоловік 30 років.

Руйнування

Під ударами ворога були населені пункти таких громад: Сумська, Верхньосироватська, Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська, Свеська, Зноб-Новгородська, Хутір-Михайлівська, Шосткинська, Конотопська, Новослобідська, Великописарівська, Тростянецька.

Ворог застосовував міномети, артилерію, FPV-дрони, БпЛА, керовані авіаційні бомби та здійснив ракетний удар по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Великописарівській громаді пошкоджено обєкт цивільної інфраструктури;

у Конотопській громаді пошкоджено обєкт цивільної інфраструктури адміністративні будівлі приміщення навчального закладу багатоквартирний будинок приватні будинки;

у Сумській громаді пошкоджено обєкти цивільної інфраструктури адміністративну будівлю багатоквартирні будинки приватні житлові будинки приватні легкові автомобілі;

у Зноб Новгородській громаді пошкоджено обєкт цивільної інфраструктури приватний легковий автомобіль;

у Краснопільській громаді пошкоджено приватний житловий будинок;

у Шосткинській громаді пошкоджено обєкти цивільної інфраструктури адміністративну будівлю житлове приміщення приватні житлові будинки нежитлові приміщення автомобілі;

у Тростянецькій громаді пошкоджено нежитлові приміщення обєкти цивільної інфраструктури;

у Середино Будській громаді пошкоджено обєкти цивільної інфраструктури господарчу споруду з побутовою та господарською технікою;

у Свеській громаді пошкоджено обєкт цивільної інфраструктури;

у Глухівській громаді пошкоджено обєкт цивільної інфраструктури.

