Рашисти атакували цивільне авто на Сумщині: серед постраждалих - 16-річна дівчина
У неділю, 8 лютого, російські війська атакували цивільну автівку у Стецьківському старостаті Сумської громади. Постраждали двоє цивільних, серед них – неповнолітня.
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждав 19-річний хлопець та 16-річна дівчина
"Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних, серед них – неповнолітня дівчина. 19-річного чоловіка та 16-річну дівчину госпіталізують. Їм надають необхідну медичну допомогу", - розповів посадовець.
За попередньою інформацією, їхній стан неважкий.
