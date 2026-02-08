Рашисти атакували цивільне авто на Сумщині: серед постраждалих - 16-річна дівчина

У неділю, 8 лютого, російські війська атакували цивільну автівку у Стецьківському старостаті Сумської громади. Постраждали двоє цивільних, серед них – неповнолітня.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Постраждав 19-річний хлопець та 16-річна дівчина

"Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних, серед них – неповнолітня дівчина. 19-річного чоловіка та 16-річну дівчину госпіталізують. Їм надають необхідну медичну допомогу", - розповів посадовець.

За попередньою інформацією, їхній стан неважкий.

