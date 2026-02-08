УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8981 відвідувач онлайн
Новини Обстріли Сумщини
522 1

Рашисти атакували цивільне авто на Сумщині: серед постраждалих - 16-річна дівчина

Обстріл Сумщини: окупанти вдарили по цивільній машині

У неділю, 8 лютого, російські війська атакували цивільну автівку у Стецьківському старостаті Сумської громади. Постраждали двоє цивільних, серед них – неповнолітня.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Постраждав 19-річний хлопець та 16-річна дівчина

"Внаслідок ворожої атаки постраждали двоє цивільних, серед них – неповнолітня дівчина. 19-річного чоловіка та 16-річну дівчину госпіталізують. Їм надають необхідну медичну допомогу", - розповів посадовець. 

За попередньою інформацією, їхній стан неважкий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві людини загинули внаслідок ворожих ударів по прикордонню Сумщини

Автор: 

авто (6547) обстріл (33976) Сумська область (4709)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 