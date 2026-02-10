466 0
Рашисти атакували дроном цивільну інфраструктуру у Сумській громаді: постраждали діти
Російський безпілотник атакував цивільну інфраструктуру у Сумській громаді: постраждали діти.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі
Як зазначається, ворожий дрон поцілив у приватний будинок у Великочернеччинському старостаті.
Стан дітей
Унаслідок удару травм зазнала 12-річна дівчинка, у 8-річної дитини - гостра реакція на стрес.
"Медики надають дітям необхідну медичну допомогу та госпіталізують для подальшого обстеження", - йдеться у повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль