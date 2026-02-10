Рашисти атакували дроном цивільну інфраструктуру у Сумській громаді: постраждали діти

Російський безпілотник атакував цивільну інфраструктуру у Сумській громаді: постраждали діти.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі

Як зазначається, ворожий дрон поцілив у приватний будинок у Великочернеччинському старостаті.

Стан дітей

Унаслідок удару травм зазнала 12-річна дівчинка, у 8-річної дитини - гостра реакція на стрес.

"Медики надають дітям необхідну медичну допомогу та госпіталізують для подальшого обстеження", - йдеться у повідомленні.

