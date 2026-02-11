Дроны 7-го корпуса ДШВ ликвидировали 234 оккупанта и 233 укрытия за 10 дней февраля. ВИДЕО

За 10 дней февраля операторы Координационного центра беспилотных систем 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ поразили более 170 единиц вражеской техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дроны остаются одним из ключевых инструментов для срыва атак противника и уничтожения его тяжелого вооружения.

За этот период было ликвидировано 234 оккупанта и 233 укрытия.

В частности, уничтожено и повреждено:

59 единиц бронетехники и артиллерийских систем;

87 грузовых и легковых автомобилей;

24 квадроцикла и мотоцикла.

Кадры результативной работы обнародованы в официальном телеграм-канале 7-го корпуса ДШВ.

