Дроны 68-й егерской бригады уничтожили 3 гаубицы Д-30 и склад БК оккупантов. ВИДЕО

Пилоты батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша поразили ряд гаубиц противника в зоне своей ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов были уничтожены 3 гаубицы Д-30, оккупант и склад боеприпасов.

Также на одном из кадров украинский беспилотник залетел в блиндаж противника и взорвался.

