Дроны 68-й егерской бригады уничтожили 3 гаубицы Д-30 и склад БК оккупантов. ВИДЕО
Пилоты батальона беспилотных систем 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша поразили ряд гаубиц противника в зоне своей ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевых вылетов были уничтожены 3 гаубицы Д-30, оккупант и склад боеприпасов.
Также на одном из кадров украинский беспилотник залетел в блиндаж противника и взорвался.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль