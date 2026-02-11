Дрони 7-го корпусу ДШВ ліквідували 234 окупанти та 233 укриття за 10 днів лютого

За 10 днів лютого оператори Координаційного центру безпілотних систем 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ уразили понад 170 одиниць ворожої техніки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрони залишаються одним із ключових інструментів для зриву атак противника та знищення його важкого озброєння.

За цей період було ліквідовано 234 окупанти та 233 укриття.

Зокрема, знищено та пошкоджено:

  • 59 одиниць бронетехніки та артилерійських систем;
  • 87 вантажних і легкових автомобілів;
  • 24 квадроцикли та мотоцикли.

Кадри результативної роботи оприлюднені в офіційному телеграм-каналі 7-го корпусу ДШВ.

Це називається -знищення лаптєногих у промислових масштабах.
11.02.2026 19:21 Відповісти
Слава ЗСУ! А як перевірити оці цифри?
11.02.2026 21:01 Відповісти
 
 