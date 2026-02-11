РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7537 посетителей онлайн
Новости Бои на Сумщине
5 328 2

Минус 4 оккупанта, шестеро - в плену: десантники 71-й ОЕБр разбили штурмовую группу РФ вблизи Корчаковки. ВИДЕО

Попытка российских штурмовиков выбить украинских защитников с позиций в районе населенного пункта Корчаковка в Сумской области закончилась разгромом. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 71-й отдельной егерской аэромобильной бригады ДШВ провели блестящую операцию по нейтрализации штурмовой группы РФ.

Благодаря бдительности разведки и слаженным действиям десантников, "мясной штурм" оккупантов превратился в планомерную охоту.

Хронология разгрома врага:

  • Выдвижение: В направлении Корчаковки выдвинулось 10 российских штурмовиков. Оккупанты стремительно спешились перед украинскими позициями, надеясь на эффект неожиданности.

  • Охота: Украинские десантники мгновенно открыли огонь и начали ударно-поисковые действия. Планомерное уничтожение "гостей" продолжалось всего несколько часов.

  • Результат: К 10 часам утра бой был завершен. Четверо оккупантов были обездвижены навсегда (ликвидированы), а остальные шесть захватчиков приняли единственно правильное решение - сдались в плен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Пленные оккупанты не только сохранили свои жизни, но и стали источником ценной разведывательной информации для украинского командования.

"В направлении населенного пункта Корчаковка выдвигалось 10 штурмовиков. Как стремительно они спешились перед позициями, так же стремительно началась наша охота и планомерное уничтожение "гостей". В результате слаженных действий 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ четверо были обездвижены навсегда, остальные оказались в плену. Ударно-поисковые действия завершились полным фиаско для оккупантов", - комментируют в подразделении.

Смотрите: 18 рашистов за 24 часа взяли в плен воины Интернационального батальона бригады "Азов". ВИДЕО

Также смотрите: Морпехи 37-й бригады взяли в плен единственного уцелевшего рашиста возле Ивановки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (22256) Сумская область (4003) пленные (2284) ДШВ Десантно-штурмовые войска (360) 71-я отдельная егерская бригада (36) Сумский район (513) Корчаковка (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🙏👍
показать весь комментарий
11.02.2026 15:08 Ответить
показать весь комментарий
11.02.2026 15:24 Ответить
 
 