Минус 4 оккупанта, шестеро - в плену: десантники 71-й ОЕБр разбили штурмовую группу РФ вблизи Корчаковки. ВИДЕО

Попытка российских штурмовиков выбить украинских защитников с позиций в районе населенного пункта Корчаковка в Сумской области закончилась разгромом. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 71-й отдельной егерской аэромобильной бригады ДШВ провели блестящую операцию по нейтрализации штурмовой группы РФ.

Благодаря бдительности разведки и слаженным действиям десантников, "мясной штурм" оккупантов превратился в планомерную охоту.

Результат: К 10 часам утра бой был завершен. Четверо оккупантов были обездвижены навсегда (ликвидированы), а остальные шесть захватчиков приняли единственно правильное решение - сдались в плен.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Пленные оккупанты не только сохранили свои жизни, но и стали источником ценной разведывательной информации для украинского командования.

"В направлении населенного пункта Корчаковка выдвигалось 10 штурмовиков. Как стремительно они спешились перед позициями, так же стремительно началась наша охота и планомерное уничтожение "гостей". В результате слаженных действий 71-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ четверо были обездвижены навсегда, остальные оказались в плену. Ударно-поисковые действия завершились полным фиаско для оккупантов", - комментируют в подразделении.