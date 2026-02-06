18 рашистов за 24 часа взяли в плен воины Интернационального батальона бригады "Азов"

Воины Интернационального батальона 12-й бригады "Азов" всего за сутки взяли в плен 18 российских оккупантов.

Это произошло во время зачистки н.п. Золотой Колодезь Добропольского направления.

Один из пленных рассказал, что 4 месяца находился на позиции без связи.

Оккупанты в шоке, что их не расстреляли, а вместо этого дали покурить и взяли в плен.

