РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
18962 посетителя онлайн
Новости Пленные оккупанты
6 146 5

18 рашистов за 24 часа взяли в плен воины Интернационального батальона бригады "Азов"

Воины Интернационального батальона 12-й бригады "Азов" всего за сутки взяли в плен 18 российских оккупантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в бригаде.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Это произошло во время зачистки н.п. Золотой Колодезь Добропольского направления.

Один из пленных рассказал, что 4 месяца находился на позиции без связи.

Оккупанты в шоке, что их не расстреляли, а вместо этого дали покурить и взяли в плен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из плена РФ вернули четырех бойцов "Азова", которые почти 4 года находились в неволе

Автор: 

Азов (883) пленные (2291) Золотой Колодезь (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на перший погляд пдр свіженькі, ще ненавойовані
показать весь комментарий
06.02.2026 14:48 Ответить
Добрий улов свинособак. Слава ЗСУ. Кацапота такого би не зробила.
показать весь комментарий
06.02.2026 14:48 Ответить
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
показать весь комментарий
06.02.2026 15:06 Ответить
Режисерам наступних серій Володаря перснів не треба видумувати рила орків! Вже готові прототипи наймерзеніших потвор!
показать весь комментарий
06.02.2026 15:10 Ответить
Такі новини крутити на всіх каналах на всіх мовах
показать весь комментарий
06.02.2026 15:35 Ответить
 
 