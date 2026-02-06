18 рашистів за 24 години взяли у полон воїни Інтернаціонального батальйону бригади "Азов"

Воїни Інтернаціонального батальйону 12-ї бригади "Азов" лише за одну добу взяли у полон 18 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у бригаді.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Це відбулося під час зачистки н.п. Золотий Колодязь Добропільському напрямку.

Один із полонених розповів, що 4 місяці перебував на позиції без зв'язку.

Окупанти в шоці, що їх не розстріляли, а натомість дали покурити та взяли у полон.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Із полону РФ повернули чотирьох бійців "Азову", які майже 4 роки перебували в неволі