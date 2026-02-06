18 рашистів за 24 години взяли у полон воїни Інтернаціонального батальйону бригади "Азов"

Воїни Інтернаціонального батальйону 12-ї бригади "Азов" лише за одну добу взяли у полон 18 російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у бригаді.

Подробиці

Це відбулося під час зачистки н.п. Золотий Колодязь Добропільському напрямку.

Один із полонених розповів, що 4 місяці перебував на позиції без зв'язку.

Окупанти в шоці, що їх не розстріляли, а натомість дали покурити та взяли у полон.

на перший погляд пдр свіженькі, ще ненавойовані
06.02.2026 14:48 Відповісти
Добрий улов свинособак. Слава ЗСУ. Кацапота такого би не зробила.
06.02.2026 14:48 Відповісти
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
06.02.2026 15:06 Відповісти
Режисерам наступних серій Володаря перснів не треба видумувати рила орків! Вже готові прототипи наймерзеніших потвор!
06.02.2026 15:10 Відповісти
Такі новини крутити на всіх каналах на всіх мовах
06.02.2026 15:35 Відповісти
 
 