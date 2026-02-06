18 рашистів за 24 години взяли у полон воїни Інтернаціонального батальйону бригади "Азов"
Воїни Інтернаціонального батальйону 12-ї бригади "Азов" лише за одну добу взяли у полон 18 російських окупантів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у бригаді.
Подробиці
Це відбулося під час зачистки н.п. Золотий Колодязь Добропільському напрямку.
Один із полонених розповів, що 4 місяці перебував на позиції без зв'язку.
Окупанти в шоці, що їх не розстріляли, а натомість дали покурити та взяли у полон.
