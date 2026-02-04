Морпехи 37-й бригады взяли в плен единственного уцелевшего рашиста возле Ивановки

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты предотвратили скопление врага вблизи восточных окраин села Ивановка Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при попытке инфильтрации в поселок группа военнослужащих противника была уничтожена.

Выжил только один оккупант, который сразу сдался в плен бойцам Сил обороны.

На кадрах пилоты бригады указали направление движения и сопроводили захватчика к месту взятия в плен.

армия РФ уничтожение пленные дроны морская пехота Ивановка
Топ комментарии
+12
У росіян на фронті не працюють термінали Starlink
Блогери та військкори країни-агресора масово скаржаться на те, що не працюють термінали Starlink. Дехто відверто називає це "кінцем", а інші зазначають, що це тільки початок і далі стане гірше.
04.02.2026 22:05 Ответить
+7
Не треба маніпулювати, уже декілька днів є інструкція як бізнесу та громадянам зареєструвати термінал :https://abiznes.com.ua/v-ukraini-**************-bilyy-spysok-starlink-iak-biznesu-ta-hromadianam-zareiestruvaty-terminal-8335/
04.02.2026 22:32 Ответить
+1
Ну, и что он в плену рассказал, хотелось бы увидеть видео допроса с его "оправданиями"..
05.02.2026 10:42 Ответить
04.02.2026 22:05 Ответить
Ті старлінки не працюють по всій Україні .Я не називаю це кінцем , але чомусь думаю що у ЗСУ проблеми з цим не менші ніж у кацапів , а може іще і більші , бо взявши під козирок старлінк вирубали , а як верифікувати антени іще "думають " ((((
04.02.2026 22:22 Ответить
04.02.2026 22:32 Ответить
У тебе є старлінк ?
05.02.2026 02:12 Ответить
05.02.2026 21:37 Ответить
нхіба це біосміття брати у полон?
05.02.2026 10:11 Ответить
05.02.2026 10:42 Ответить
от тобі не похєр...
05.02.2026 11:14 Ответить
Просто интересно послушать как он будет выкручиваться, типа, "случайно там оказался".
А тебе не похер что меня интересует? Я ведь не спрашиваю что тебе интересует..
05.02.2026 14:27 Ответить
 
 