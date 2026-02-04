Морпехи 37-й бригады взяли в плен единственного уцелевшего рашиста возле Ивановки

Бойцы 37-й отдельной бригады морской пехоты предотвратили скопление врага вблизи восточных окраин села Ивановка Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, при попытке инфильтрации в поселок группа военнослужащих противника была уничтожена.

Выжил только один оккупант, который сразу сдался в плен бойцам Сил обороны.

На кадрах пилоты бригады указали направление движения и сопроводили захватчика к месту взятия в плен.

