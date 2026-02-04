Морпіхи 37-ї бригади взяли в полон єдиного вцілілого рашиста біля Іванівки

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти запобігли накопиченню ворога поблизу східних околиць села Іванівка Дніпропетровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час спроби інфільтрації до селища група військовослужбовців противника була знищена.

Вцілів лише один окупант, який одразу здався в полон бійцям Сил оборони.

На кадрах пілоти бригади вказали напрямок руху та супроводили загарбника до місця взяття в полон.

армія рф (20983) знищення (10105) полонені (2408) дрони (8098) морська піхота (66) Іванівка (7)
Топ коментарі
+12
У росіян на фронті не працюють термінали Starlink
Блогери та військкори країни-агресора масово скаржаться на те, що не працюють термінали Starlink. Дехто відверто називає це "кінцем", а інші зазначають, що це тільки початок і далі стане гірше.
04.02.2026 22:05 Відповісти
+7
Не треба маніпулювати, уже декілька днів є інструкція як бізнесу та громадянам зареєструвати термінал :https://abiznes.com.ua/v-ukraini-**************-bilyy-spysok-starlink-iak-biznesu-ta-hromadianam-zareiestruvaty-terminal-8335/
04.02.2026 22:32 Відповісти
+1
Ну, и что он в плену рассказал, хотелось бы увидеть видео допроса с его "оправданиями"..
05.02.2026 10:42 Відповісти
Ті старлінки не працюють по всій Україні .Я не називаю це кінцем , але чомусь думаю що у ЗСУ проблеми з цим не менші ніж у кацапів , а може іще і більші , бо взявши під козирок старлінк вирубали , а як верифікувати антени іще "думають " ((((
04.02.2026 22:22 Відповісти
Не треба маніпулювати, уже декілька днів є інструкція як бізнесу та громадянам зареєструвати термінал :https://abiznes.com.ua/v-ukraini-**************-bilyy-spysok-starlink-iak-biznesu-ta-hromadianam-zareiestruvaty-terminal-8335/
У тебе є старлінк ?
05.02.2026 02:12 Відповісти
нхіба це біосміття брати у полон?
05.02.2026 10:11 Відповісти
от тобі не похєр...
05.02.2026 11:14 Відповісти
Просто интересно послушать как он будет выкручиваться, типа, "случайно там оказался".
А тебе не похер что меня интересует? Я ведь не спрашиваю что тебе интересует..
05.02.2026 14:27 Відповісти
 
 