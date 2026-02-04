Морпіхи 37-ї бригади взяли в полон єдиного вцілілого рашиста біля Іванівки

Бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти запобігли накопиченню ворога поблизу східних околиць села Іванівка Дніпропетровської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час спроби інфільтрації до селища група військовослужбовців противника була знищена.

Вцілів лише один окупант, який одразу здався в полон бійцям Сил оборони.

На кадрах пілоти бригади вказали напрямок руху та супроводили загарбника до місця взяття в полон.

