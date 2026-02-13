Спецпризначенці "Омеги" визволили бійця з російського полону та ліквідували 8 окупантів під Покровськом
На Покровському напрямку під час проведення операції центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України вдалося звільнити з російського полону українського військового.
Про це розповів генерал-майор і начальник центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України Павло Яцюк, інформує Цензор.НЕТ.
Деталі операції
"В ході проведення ЦСП "Омега" унікальної успішної спецоперації майже в тилу ворога на Покровському напрямку було звільнено з полону бійця 1 загону "Омега" (перебував в полоні 27 днів) та знищено вісім окупантів", - повідомив він.
Офіцер-спецпризначинець з позивним "Карат" вже прямує до Києва на лікування.
Яцюк висловив подяку за підтримку й допомогу бійцям та керівництву ЦСО "А" СБУ та 14 БрОП "Червона калина" 1 корпусу "Азов" НГУ.
А яка велика попередня робота : знайти де тримають, прорахувати шляхи підходу відходу.
Прекрасно провели "перемовини" : гусня останні слова дослухала вже перед апостолами.
Круто, Омега, свого не кинули!