2 957 7

Спецпризначенці "Омеги" визволили бійця з російського полону та ліквідували 8 окупантів під Покровськом

На Покровському напрямку під час проведення операції центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України вдалося звільнити з російського полону українського військового.

Про це розповів генерал-майор і начальник центру спеціального призначення "Омега" Нацгвардії України Павло Яцюк, інформує Цензор.НЕТ.

Деталі операції

"В ході проведення ЦСП "Омега" унікальної успішної спецоперації майже в тилу ворога на Покровському напрямку було звільнено з полону бійця 1 загону "Омега" (перебував в полоні 27 днів) та знищено вісім окупантів", - повідомив він.

Офіцер-спецпризначинець з позивним "Карат" вже прямує до Києва на лікування.

Яцюк висловив подяку за підтримку й допомогу бійцям та керівництву ЦСО "А" СБУ та 14 БрОП "Червона калина" 1 корпусу "Азов" НГУ.

Хоч одна хороша новина на добу.... При режимі міндічей..
13.02.2026 18:28 Відповісти
вважаймо вдруге народився
13.02.2026 18:34 Відповісти
Наші козаки -найкращі воїни! Слава Героям!
13.02.2026 18:49 Відповісти
Героям слава!
13.02.2026 18:54 Відповісти
Круто! 💪
13.02.2026 19:20 Відповісти
Ото хлопці потренувалися у звільненні заручника.
А яка велика попередня робота : знайти де тримають, прорахувати шляхи підходу відходу.
Прекрасно провели "перемовини" : гусня останні слова дослухала вже перед апостолами.

Круто, Омега, свого не кинули!
13.02.2026 19:48 Відповісти
ЧУДОВА РОБОТА
13.02.2026 21:27 Відповісти
 
 