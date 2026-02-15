205 бойових зіткнень на фронті за добу: найгарячіше на Покровському та Слов’янському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Загалом, упродовж минулої доби, 14 лютого 2026 року, на фронті було зафіксовано 205 бойових зіткнень.

Генштаб

Обстріли

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 52 авіаційних ударів, скинувши 170 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4316 дронів-камікадзе та здійснили 2875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Іванівка Дніпропетровської області; Трудове, Верхня Терса, Гірке, Воздвижівка, Воскресенка, Самійлівка, Лісне, Оріхів, Веселянка, Юліївка Запорізької області.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу та одну іншу важливу ціль російських загарбників.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1250 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, шість бойових броньованих машин, 11 артилерійських систем, три реактивні системи залпового вогню, 552 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня, 97 одиниць автомобільної техніки окупантів.

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники відбили сім атак, противник здійснив 147 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, чотири з яких — із реактивних систем залпового вогню.

Обстановка на Харківщині

Як зазначається, на Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік населених пунктів Графське, Охрімівка, Колодязне.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім атак загарбників. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки, Новоплатонівки.

Обстановка на Сході

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів, намагаючись просунутися вперед у районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили 11 спроб окупантів просунутися вперед, у районах Дронівки, Ямполя, Закітного та у бік Платонівки, Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Софіївка та у бік Іллінівки, Костянтинівки.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмових та наступальних дій агресора у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка", - йдеться у повідомленні.

Обстановка на Півдні

Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку ворог п’ять разів атакував наші позиції, у районах Вишневого, Злагоди та Привілля.

На Гуляйпільському напрямку противник 19 разів намагався йти вперед на позиції наших оборонців, у районах Гуляйполя, Рибного та у бік Зеленого, Добропілля, Залізничного, Прилук.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили дві атаки, у районі Приморського.

Минулої доби ворог здійснив одну невдалу спробу наступу на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.