На Покровському напрямку ворог здійснив 55 атак. Загалом на фронті 191 боєзіткнення, - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 191 бойове зіткнення.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 22 годину 14 лютого, передає Цензор.НЕТ.

Удари РФ по Україні

Противник завдав 38 авіаційних ударів, скинув 129 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3068 дронів-камікадзе та здійснив 2160 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

Обстановка на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім боєзіткнень з ворогом, противник здійснив 135 обстрілів населених пунктів і позицій наших підрозділів, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Рибалчине та у бік Графського, Охрімівки, Колодязного. Українські підрозділи відбили десять атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.

Чотири атаки відбили українські захисники на Куп’янському напрямку, у районах населених пунктів Піщане, Борівська Андріївка та у бік Петропавлівки, Глушківки. Ще три боєзіткнення тривають.

Бої на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили дев’ять атак, в районі Греківки та у бік Ставків, Дробишевого, Лимана.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали сім спроб окупантів просунутися вперед у бік Платонівки, Рай-Олександрівки та в районах Дронівки, Ямполя, Закітного. Два боєзіткнення тривають.

На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у бік Новодмитрівки та в районі Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 13 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу Плещіївки, Софіївки, Щербинівки та у бік Іллінівки, Костянтинівки.

На Покровському напрямку ворог здійснив 55 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка, Молодецьке, Новомиколаївка, Дачне та у бік населених пунктів Вільне, Білицьке, Нове Шахове, Шевченко, Новоолександрівка, Сергіївка, Іванівка. У деяких локаціях бої досі тривають.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 85 окупантів та поранили 23; знищили 40 безпілотних літальних апаратів, сім одиниць автомобільного транспорту та одиницю спеціальної техніки, також уражено дві одиниці автомобільної техніки та 21 укриття особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили чотири атаки окупантів у районах Вишневого та Злагоди.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулося 19 атак окупантів – у районах Гуляйполя, Рибного та у бік Зеленого, Добропілля, Залізничного, Прилук. Ворожих авіаударів зазнали Верхня Терса, Гірке, Воздвижівка, Воскресенка, Самійлівка та Лісне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Приморського. Авіаударів керованими авіабомбами зазнали райони населених пунктів Оріхів, Веселянка, Юліївка.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку.