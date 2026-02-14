На Покровском направлении враг совершил 55 атак. Всего на фронте 191 боевое столкновение, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 191 боевое столкновеление.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 22:00 14 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник нанес 38 авиационных ударов, сбросил 129 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3068 дронов-камикадзе и осуществил 2160 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений с врагом, противник осуществил 135 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе четыре – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону Графского, Охримовки, Колодязного. Украинские подразделения отразили десять атак, еще одно боевое столкновение пока продолжается.

Четыре атаки отразили украинские защитники на Купянском направлении, в районах населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки. Еще три боевых столкновения продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили девять атак, в районе Грековки и в сторону Ставок, Дробышево, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отразили семь попыток оккупантов продвинуться вперед в сторону Платоновки, Рай-Александровки и в районах Дроновки, Ямполя, Закитного. Два боевых столкновения продолжаются.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в сторону Новодмитровки и в районе Предтечино.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 13 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи Плещеевки, Софиевки, Щербиновки и в сторону Ильиновки, Константиновки.

На Покровском направлении враг совершил 55 атак. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Затишье, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новое Шахово, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Ивановка. В некоторых локациях бои продолжаются до сих пор.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 85 оккупантов и ранили 23; уничтожили 40 беспилотных летательных аппаратов, семь единиц автомобильного транспорта и единицу специальной техники, также поражены две единицы автомобильной техники и 21 укрытие личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили четыре атаки оккупантов в районах Вишневого и Злагоды.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 19 атак оккупантов – в районах Гуляйполя, Рыбного и в сторону Зеленого, Доброполья, Зализничного, Прилук. Вражеским авиаударам подверглись Верхняя Терса, Горькое, Воздвижовка, Воскресенка, Самойловка и Лесное.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись районы населенных пунктов Орехов, Веселянка, Юлиевка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили одну вражескую атаку.