На фронте зафиксировано 98 боевых столкновений, из них 45 - на Покровском направлении, на шести направлениях бои продолжаются, - Генштаб

С начала суток на фронте произошло 98 боевых столкновений. Самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16:00 14 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Удары РФ по Украине

Противник с территории РФ нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Рогизное, Искрисковщина, Волфино, Рыжевка, Кучеровка, Шпиль, Коренек, Будки, Кисла Дубина, Кружок Сумской области.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло шесть боевых столкновений с врагом, противник осуществил 92 обстрела населенных пунктов и позиций наших подразделений, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

Ситуация на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону Графского, Охримовки, Колодязного. Три боевых столкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг пытается наступать в районе населенного пункта Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки. Всего на данном направлении произошло три боестолкновения, два из которых продолжаются.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть атак захватчиков в районе Грековки и в сторону Ставок, Дробышево, Лимана. Две атаки еще продолжаются.

На Славянском направлении пока вражеских наступательных действий не зафиксировано.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Новодмитровки и в районе Предтечино.

На Константиновском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий вблизи Плещеевки, Софиевки и в сторону Ильиновки, Константиновки. Одна атака продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 45 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затишье, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новое Шахово, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Ивановка. Силы обороны сдерживают натиск и уже отразили 42 атаки.

На Александровском направлении агрессор атаковал два раза в районе Злагоды.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отразили шесть атак оккупантов в районе Рыбного и в сторону Доброполья и Зализничного. Кроме того, вражеская авиация нанесла удары по населенным пунктам Верхняя Терса, Горка, Воздвижовка, Воскресенка, Самойловка. Три боевых столкновения еще продолжаются.

На Ореховском направлении враг дважды атаковал позиции наших защитников в районе Приморского. Авиаударам управляемыми авиабомбами подверглись населенные пункты Орехов, Веселянка, Юлиевка.

На Приднепровском направлении Силы обороны отразили вражескую атаку.

По данным Генштаба, на других направлениях существенных изменений в обстановке пока не зафиксировано.