205 боевых столкновелений на фронте за сутки: наиболее горячие - на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб. КАРТА

В целом, за прошедшие сутки, 14 февраля 2026 года, на фронте было зафиксировано 205 боевых столкновений.

Обстрелы

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины 52 авиационных удара, сбросив 170 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 4316 дронов-камикадзе и осуществили 2875 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиационные удары управляемыми бомбами по населенным пунктам, в частности - Ивановка Днепропетровской области; Трудовое, Верхняя Терса, Горка, Воздвижевка, Воскресенка, Самойловка, Лесное, Орехов, Веселянка, Юлиевка Запорожской области.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения личного состава и одну другую важную цель российских захватчиков.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1250 человек. Также украинские воины обезвредили четыре танка, шесть боевых бронированных машин, 11 артиллерийских систем, три реактивные системы залпового огня, 552 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического уровня, 97 единиц автомобильной техники оккупантов.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки наши защитники отразили семь атак, противник осуществил 147 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, четыре из которых - из реактивных систем залпового огня.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Южно-Слобожанском направлении противник 12 раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Рыбалчино и в сторону населенных пунктов Графское, Охримовка, Колодязное.

На Купянском направлении вчера произошло восемь атак захватчиков. Силы обороны отразили штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Песчаное, Боровская Андреевка и в сторону Петропавловки, Глушковки, Новоплатоновки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз, пытаясь продвинуться вперед в районе Грековки и в сторону Ставков, Дробышево, Лимана.

На Славянском направлении наши защитники отбили 11 попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Дроновки, Ямполя, Закитного и в сторону Платоновки, Рай-Александровки.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в сторону Новодмитровки и в районе Предтечиного.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг осуществил 13 атак в районах населенных пунктов Плещиевка, Щербиновка, Софиевка и в сторону Ильиновки, Константиновки.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Затишье, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка, Молодецкое, Новониколаевка, Дачное и в сторону населенных пунктов Вольное, Белицкое, Новое Шаховое, Шевченко, Новоалександровка, Сергеевка, Ивановка", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении враг пять раз атаковал наши позиции, в районах Вишневого, Злагоды и Приволья.

На Гуляйпольском направлении противник 19 раз пытался продвигаться на позиции наших защитников, в районах Гуляйполя, Рыбного и в сторону Зеленого, Доброполья, Зализнычного, Прилук.

На Ореховском направлении наши защитники отбили две атаки в районе Приморского.

За прошедшие сутки враг осуществил одну неудачную попытку наступления на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.