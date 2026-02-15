На фронте - 129 боестолкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

С начала суток количество вражеских атак на фронте составляет 129. Из них больше всего на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Удары по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных районов.

На территории Сумской области сегодня пострадали населенные пункты: Рогизное, Рыжевка, Прогресс, Бачевск, Искрисковщина, Будки, Кучеровка, Кружок, Нововасильевка.

В Черниговской области: Михальчина Слобода, Бучки, Лысковщина, Плехов, Ясная Поляна.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 78 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, два из которых – с применением РСЗО.

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное и Волчанские Хутора. В настоящее время попытки врага улучшить свои позиции не наблюдаются.

На Купянском направлении враг один раз пытался продвигаться в районе Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставок и Дробышево.

На Славянском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Закотного, Кривой Луки и Рай-Александровки. Два боестолкновения продолжаются.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательные действия врага не наблюдаются.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 26 наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Николайполя, Новопавловки, Степановки и Софиевки. Продолжается одна атака.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Кучерова Яра, Белицкого, Затишья, Родинского, Шевченко, Новоалександровки, Покровска, Удачного, Котлино, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Новониколаевки, Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 39 атак.

На Александровском направлении враг наступал 15 раз в сторону Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки и Нового Запорожья. Районы Новоукраинки и Великомихайловки подверглись авиаударам.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении имело место 25 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Зеленого. Десять штурмов еще продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Каменки, Верхней Терсы, Конских Раздоров, Гуляйпольского, Зализничного, Григоровки и Долинки.

На Ореховском направлении оккупанты пытались атаковать 11 раз. Боевые столкновения происходили в районах Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков. Две атаки продолжаются.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не фиксируется.