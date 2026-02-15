На фронте - 129 боестолкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб
С начала суток количество вражеских атак на фронте составляет 129. Из них больше всего на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 февраля, передает Цензор.НЕТ.
Удары по Украине
Продолжаются обстрелы приграничных районов.
- На территории Сумской области сегодня пострадали населенные пункты: Рогизное, Рыжевка, Прогресс, Бачевск, Искрисковщина, Будки, Кучеровка, Кружок, Нововасильевка.
- В Черниговской области: Михальчина Слобода, Бучки, Лысковщина, Плехов, Ясная Поляна.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 78 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, два из которых – с применением РСЗО.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное и Волчанские Хутора. В настоящее время попытки врага улучшить свои позиции не наблюдаются.
На Купянском направлении враг один раз пытался продвигаться в районе Песчаного.
Бои на востоке
На Лиманском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставок и Дробышево.
На Славянском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Закотного, Кривой Луки и Рай-Александровки. Два боестолкновения продолжаются.
По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательные действия врага не наблюдаются.
На Константиновском направлении захватчики осуществили 26 наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Николайполя, Новопавловки, Степановки и Софиевки. Продолжается одна атака.
На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Кучерова Яра, Белицкого, Затишья, Родинского, Шевченко, Новоалександровки, Покровска, Удачного, Котлино, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Новониколаевки, Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 39 атак.
На Александровском направлении враг наступал 15 раз в сторону Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки и Нового Запорожья. Районы Новоукраинки и Великомихайловки подверглись авиаударам.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении имело место 25 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Зеленого. Десять штурмов еще продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Каменки, Верхней Терсы, Конских Раздоров, Гуляйпольского, Зализничного, Григоровки и Долинки.
На Ореховском направлении оккупанты пытались атаковать 11 раз. Боевые столкновения происходили в районах Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков. Две атаки продолжаются.
На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.
На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не фиксируется.
Ось уже як тиждень російські пропагандистські майданчики генерують панічні настрої, мовляв, Сили оборони України (СОУ) перейшли у контрнаступ у Запорізькій області, використовуючи велику кількість сил та засобів, у тому числі й бронетехніку.
Деякі, особливо відбиті на останню пряму звивину z-воєнкори повідомляють про колосальні втрати СОУ, тисячі вбитих і сотні одиниць спаленої техніки. Ось тільки десятків і сотень відео з верифікацією цих втрат, так жодного разу у відкритому доступі й не спливло, хоча, як це так - не похвалитися у прямому ефірі розгромом чергової української танкової колони?
То що ж насправді відбувається по лінії бойового зіткнення (ЛБС)?
Насамперед, необхідно усвідомити, що жодного контрнаступу нині не СОУ проводять. А проводять тактичного рівня контратакувальні заходи по окремо взятих ділянках фронту з метою покращення тактичних позицій.
Тобто ні про який епічний "контрнаступ" не йдеться, а говоримо ми про тактичний рівень контратакуючих заходів.
Перехід від глухої оборони до контратак це цілком звичне явище і протягом 2025 року ми неодноразово могли їх спостерігати у СОУ, наприклад Добропільський напрямок, Куп'янська операція зачистки тощо. Але навіть для проведення таких контратак необхідно, щоб були створені, або виникли відповідні умови. Зараз цими умовами стали відключення окупантам сірих терміналів Starlink, а також уповільнення і в перспективі блокування Telegram. З урахуванням падіння якісного зв'язку та комунікації в ряді підрозділів РОВ по лінії фронту, не скористатися цим для поліпшення своїх позицій було б глупством.
Так само важливою обставиною стало те, що основна пробивна сила угруповання російських окупаційних військ (РОВ), зібраного на Південно-Донбаському напрямку, а це 5-а ОВА, з вересня 2025 року зазнала катастрофічних втрат - понад 20 тисяч осіб і… втратила свою боєздатність. Дійсно, складно уявити собі втрату боєздатності цієї армії, але з 5-ї ОВА це сталося.
5-а ОВА, що діє на Гуляйпільському напрямку силами та засобами 127-ї МСД, 57-ї та 60-ї ОМСБр, отримала підтримку від суміжних армій, зокрема, підрозділами 38-ї та 64-ї ОМСБр, а також 69-ї ОВ5-й. Раніше 37-а ОМСБр 36-й ОВА і 5-я ОТБр так само змушені були посилити її зношений ресурс.Також зараз командуванням РОВ порушується питання про введення в бій за Гуляйполе повнокровних резервних сил 34-ї ОМСБр 49-ї ОВА, яка, як відомо, входить до складу ГВ "Днепр", а також підрозділів зі складу 90-ї ТД. Ці сили мали бути задіяні РОВ тільки після виходу на правий берег річки Гайчул, але їх можуть застосувати вже найближчим часом для прискорення процесу окупації Гуляйполя.
Всі ці фактори дозволили СОУ з оборони перейти по ряду напрямків до активних контратакуючих дій, і їх результат ми вже можемо спостерігати, а саме:
-противник відкинутий від Новоолександрівки, Вербового та Вишневого (Дніпропетровська область), ослаблені перекидкою сил та засобів для посилення 5-ї ОВА;
-супротивник був відкинутий від Тернуватого і Косівцевого на лівий берег Гайчул і навіть ... скажімо так, більше цього, але про це не зараз;
Їй-На Степногорському плацдармі СОУ не лише продовжують утримувати місто, а й відкинули супротивника з Приморського, повністю зачистивши північну частину села по дорогу 204, а також Лук'янівку, в районі ландшафтного заказника "Степногірський".
РОВ не можуть повноцінно зараз протистояти цим контратакующим діям, але щоб нівелювати їх результати і гіпертрофувати свій опір, це все називають якимсь масштабним "контрнаступом", щоб за результатом звітувати про те, що вони зупинили те, чого, по суті, і не було, а втрачені позиції цілком доречні.
Проте це яскравий показник уразливості РОВ від несподіваних ситуативних явищ. А якщо говорити про явища, що формуються у рамках стратегії?"