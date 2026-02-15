РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3892 посетителя онлайн
Новости Ситуация на фронте Сводка Генштаба
270 2

На фронте - 129 боестолкновений. Наиболее активно враг действует на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб

Ситуация на фронте 15 февраля

С начала суток количество вражеских атак на фронте составляет 129. Из них больше всего на Покровском, Константиновском и Гуляйпольском направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 15 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Удары по Украине

Продолжаются обстрелы приграничных районов.

  • На территории Сумской области сегодня пострадали населенные пункты: Рогизное, Рыжевка, Прогресс, Бачевск, Искрисковщина, Будки, Кучеровка, Кружок, Нововасильевка.
  • В Черниговской области: Михальчина Слобода, Бучки, Лысковщина, Плехов, Ясная Поляна.

Обстановка на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 78 обстрелов населенных пунктов и позиций наших подразделений, два из которых – с применением РСЗО.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 205 боевых столкновений на фронте за сутки: горячее всего на Покровском и Славянском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Ситуация в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Ветеринарное и Волчанские Хутора. В настоящее время попытки врага улучшить свои позиции не наблюдаются.

На Купянском направлении враг один раз пытался продвигаться в районе Песчаного.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отбили две попытки захватчиков продвинуться в сторону Ставок и Дробышево.

На Славянском направлении оккупанты четыре раза пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Ямполя, Закотного, Кривой Луки и Рай-Александровки. Два боестолкновения продолжаются.

По данным Генштаба, на Краматорском направлении наступательные действия врага не наблюдаются.

Читайте также: Морозы и потери снизили активность врага на Покровском направлении, - бригада НГУ "Рубеж"

На Константиновском направлении захватчики осуществили 26 наступательных действий вблизи Константиновки, Плещеевки, Щербиновки, Иванополья, Ильиновки, Русина Яра, Николайполя, Новопавловки, Степановки и Софиевки. Продолжается одна атака.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили 43 попытки потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах Кучерова Яра, Белицкого, Затишья, Родинского, Шевченко, Новоалександровки, Покровска, Удачного, Котлино, Молодецкого, Новоподгородного, Новопавловки, Новониколаевки, Филии и Дачного. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 39 атак.

На Александровском направлении враг наступал 15 раз в сторону Зеленого Гая, Ивановки, Александрограда, Егоровки, Вишневого, Алексеевки, Вербового, Степного, Даниловки и Нового Запорожья. Районы Новоукраинки и Великомихайловки подверглись авиаударам.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении имело место 25 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Успеновки, Варваровки, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Зеленого. Десять штурмов еще продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Каменки, Верхней Терсы, Конских Раздоров, Гуляйпольского, Зализничного, Григоровки и Долинки.

Читайте: В Купянске в окружении остается группа военных РФ, - Трегубов

На Ореховском направлении оккупанты пытались атаковать 11 раз. Боевые столкновения происходили в районах Степногорска, Павловки, Лукьяновского и Щербаков. Две атаки продолжаются.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не фиксируется.

Автор: 

Генштаб ВС (1763) боевые действия (1968) война в Украине (7709)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленський, з приблудами95 та помічниками ригоАНАЛІВ!, шляхом убивства Українців - свідків своїх злочинів, намагаються залякати Українців!! Але вони помилилися ….. Вірьовки у 3 метра, їм не уникнути!
показать весь комментарий
15.02.2026 16:38 Ответить
@ Запорізький контрнаступ…

Ось уже як тиждень російські пропагандистські майданчики генерують панічні настрої, мовляв, Сили оборони України (СОУ) перейшли у контрнаступ у Запорізькій області, використовуючи велику кількість сил та засобів, у тому числі й бронетехніку.
Деякі, особливо відбиті на останню пряму звивину z-воєнкори повідомляють про колосальні втрати СОУ, тисячі вбитих і сотні одиниць спаленої техніки. Ось тільки десятків і сотень відео з верифікацією цих втрат, так жодного разу у відкритому доступі й не спливло, хоча, як це так - не похвалитися у прямому ефірі розгромом чергової української танкової колони?
То що ж насправді відбувається по лінії бойового зіткнення (ЛБС)?

Насамперед, необхідно усвідомити, що жодного контрнаступу нині не СОУ проводять. А проводять тактичного рівня контратакувальні заходи по окремо взятих ділянках фронту з метою покращення тактичних позицій.
Тобто ні про який епічний "контрнаступ" не йдеться, а говоримо ми про тактичний рівень контратакуючих заходів.
Перехід від глухої оборони до контратак це цілком звичне явище і протягом 2025 року ми неодноразово могли їх спостерігати у СОУ, наприклад Добропільський напрямок, Куп'янська операція зачистки тощо. Але навіть для проведення таких контратак необхідно, щоб були створені, або виникли відповідні умови. Зараз цими умовами стали відключення окупантам сірих терміналів Starlink, а також уповільнення і в перспективі блокування Telegram. З урахуванням падіння якісного зв'язку та комунікації в ряді підрозділів РОВ по лінії фронту, не скористатися цим для поліпшення своїх позицій було б глупством.

Так само важливою обставиною стало те, що основна пробивна сила угруповання російських окупаційних військ (РОВ), зібраного на Південно-Донбаському напрямку, а це 5-а ОВА, з вересня 2025 року зазнала катастрофічних втрат - понад 20 тисяч осіб і… втратила свою боєздатність. Дійсно, складно уявити собі втрату боєздатності цієї армії, але з 5-ї ОВА це сталося.
5-а ОВА, що діє на Гуляйпільському напрямку силами та засобами 127-ї МСД, 57-ї та 60-ї ОМСБр, отримала підтримку від суміжних армій, зокрема, підрозділами 38-ї та 64-ї ОМСБр, а також 69-ї ОВ5-й. Раніше 37-а ОМСБр 36-й ОВА і 5-я ОТБр так само змушені були посилити її зношений ресурс.Також зараз командуванням РОВ порушується питання про введення в бій за Гуляйполе повнокровних резервних сил 34-ї ОМСБр 49-ї ОВА, яка, як відомо, входить до складу ГВ "Днепр", а також підрозділів зі складу 90-ї ТД. Ці сили мали бути задіяні РОВ тільки після виходу на правий берег річки Гайчул, але їх можуть застосувати вже найближчим часом для прискорення процесу окупації Гуляйполя.

Всі ці фактори дозволили СОУ з оборони перейти по ряду напрямків до активних контратакуючих дій, і їх результат ми вже можемо спостерігати, а саме:
-противник відкинутий від Новоолександрівки, Вербового та Вишневого (Дніпропетровська область), ослаблені перекидкою сил та засобів для посилення 5-ї ОВА;
-супротивник був відкинутий від Тернуватого і Косівцевого на лівий берег Гайчул і навіть ... скажімо так, більше цього, але про це не зараз;
Їй-На Степногорському плацдармі СОУ не лише продовжують утримувати місто, а й відкинули супротивника з Приморського, повністю зачистивши північну частину села по дорогу 204, а також Лук'янівку, в районі ландшафтного заказника "Степногірський".
РОВ не можуть повноцінно зараз протистояти цим контратакующим діям, але щоб нівелювати їх результати і гіпертрофувати свій опір, це все називають якимсь масштабним "контрнаступом", щоб за результатом звітувати про те, що вони зупинили те, чого, по суті, і не було, а втрачені позиції цілком доречні.
Проте це яскравий показник уразливості РОВ від несподіваних ситуативних явищ. А якщо говорити про явища, що формуються у рамках стратегії?"
показать весь комментарий
15.02.2026 18:00 Ответить
 
 