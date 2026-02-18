На фронте произошло 102 боестолкновения: враг наиболее активен на Гуляйпольском и Покровском направлениях, - Генштаб

С начала суток среды, 18 февраля, количество атак агрессора на фронте составляет 102. Оккупанты продолжают свои попытки продвигаться вглубь территории Украины на некоторых участках фронта, наиболее активно – на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Силы обороны сдерживают врага, нанося ему значительные потери.

Вражеские обстрелы

Продолжаются обстрелы приграничных районов. На территории Сумской области сегодня пострадали населенные пункты: Рогизное, Искрисковщина, Рыжевка, Стариково, Будки, Яструбщина, Середина-Буда и Бачевск. В Черниговской области – Михальчина Слобода, Ясная Поляна, Гута-Студенецкая, Гута, Карповичи.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях враг осуществил 58 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, два из которых - с применением РСЗО.

Бои в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник дважды атаковал в сторону населенных пунктов Вильча и Фиголовка. В настоящее время попытки противника продвигаться вперед не наблюдаются.

На Купянском направлении противник один раз продвигался вперед в районе Куриловки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении украинские воины отразили шесть попыток захватчиков продвинуться в сторону Твердохлебово, Редкодуба, Дробышево, Ставки и Заречного. В настоящее время штурмовых действий со стороны врага не наблюдается.

На Славянском направлении оккупанты пытались продвинуться на позиции наших войск в сторону Рай-Александровки и Закотного. Одна из двух атак продолжается.

На Краматорском направлении агрессор пытался продвинуться в районах Бондарного, Федоровки и Часова Яра.

На Константиновском направлении захватчики осуществили 14 наступательных действий вблизи Константиновки, Берестка, Степановки, Русина Яра, Плещеевки, Щербиновки, Софиевки и Новопавловки. Продолжается одна атака.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 27 раз пытались потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Затишье, Родинское, Шевченко, Новоалександровка, Покровск, Новопавловка, Гришино, Котлыно, Удачное, Молодецкое и Новоподгородное. Силы обороны сдерживают врага, уже остановлено 26 атак.

На Александровском направлении враг наступал шесть раз, в сторону Ивановки, Тернового, Даниловки, Вишневого и Нового Запорожья. Две штурмовые операции продолжаются. Районы Орестополя и Покровского подверглись авиаударам.

Бои на юге

На Гуляйпольском направлении произошло 38 атак в районе Гуляйполя и в сторону Доброполья, Прилук, Железнодорожного, Староукраинки, Горкого, Святопетровки и Верхней Терсы. Шесть штурмов еще продолжаются. Враг нанес авиаудары в районах Верхней Терсы, Сергиевки, Гуляйпольского, Воздвижевки, Малой Токмачки, Копаней и Терсянки.

На Приднепровском направлении активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На других направлениях существенных изменений в обстановке пока не происходит. Попытки врага продвигаться не фиксируются.

"Украинские войска изматывают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу", - добавили в Генштабе.

