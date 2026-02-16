Враг не оставляет намерений прорвать боевые порядки ВСУ на Гуляйпольском и Александровском направлениях, - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочие встречи с командующим ДШВ, командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей, выполняющих задачи на Александровском и Гуляйпольском направлениях.



Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какова ситуация?

По его словам, оперативная обстановка на этом направлении остается сложной.

"Противник не оставляет намерений прорвать наши боевые порядки, проводит постоянные атаки, в том числе с применением ВВТ, однако без существенного успеха. Воины Сил обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике", - подчеркнул генерал.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 218 боев за сутки: горячее всего на Покровском и Гуляйпольском направлениях, Генштаб. КАРТА

В то же время украинские подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы.

Сырский заслушал доклады командиров о выполнении поставленных задач, изменении оперативной обстановки, предложениях дальнейших действий и обеспечении первоочередных потребностей наших подразделений.

Сохранение жизней и должностей военных

Главнокомандующий подчеркнул первоочередной приоритет: освобождать территории – крайне важно, однако, мы должны прежде всего беречь жизни наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений.

"Еще раз напомнил командирам, что при расстановке и назначении военнослужащих на должности необходимо обязательно учитывать их профессиональный опыт, квалификацию и специальные навыки, полученные в гражданской жизни", – добавил он.

Читайте также: Ситуация на юге напряженная: тяжелее всего – возле Гуляйполя, – Силы обороны