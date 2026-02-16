Враг не оставляет намерений прорвать боевые порядки ВСУ на Гуляйпольском и Александровском направлениях, - Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел рабочие встречи с командующим ДШВ, командирами десантно-штурмовых и штурмовых частей, выполняющих задачи на Александровском и Гуляйпольском направлениях.
Об этом он сообщил в соцсетях, передает Цензор.НЕТ.
Какова ситуация?
По его словам, оперативная обстановка на этом направлении остается сложной.
"Противник не оставляет намерений прорвать наши боевые порядки, проводит постоянные атаки, в том числе с применением ВВТ, однако без существенного успеха. Воины Сил обороны удерживают определенные рубежи и позиции, срывают намерения врага и наносят ему значительные потери в живой силе и технике", - подчеркнул генерал.
- В то же время украинские подразделения проводят результативные контратакующие, штурмовые действия, эффективно применяют беспилотные системы, артиллерию, средства радиоэлектронной борьбы.
Сырский заслушал доклады командиров о выполнении поставленных задач, изменении оперативной обстановки, предложениях дальнейших действий и обеспечении первоочередных потребностей наших подразделений.
Сохранение жизней и должностей военных
Главнокомандующий подчеркнул первоочередной приоритет: освобождать территории – крайне важно, однако, мы должны прежде всего беречь жизни наших воинов, сохранять боеспособность частей и подразделений.
"Еще раз напомнил командирам, что при расстановке и назначении военнослужащих на должности необходимо обязательно учитывать их профессиональный опыт, квалификацию и специальные навыки, полученные в гражданской жизни", – добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це коли ініціація та проведення та введення в дію результатів референдуму за конституцією має займати МІСЯЦІ!! Включаючи затвердженням конституційним судом у т ч . А коли перший тур пройде мирно , а вовка не набере одразу перемогу , а на другому турі хйло почне бомбити ...
та що я перказую - послухайте нижче за посиланням конституціонаоліста .
Андрій Магера про потуги Нелоха робити вибори ( під себе) в окопах у т ч .
А от Сирський вже почав... Підписи воїнів оного з полків вже зібрані ! Ну щоб Гончаренка в куток поставити. Президента однієї з комісій в ПАРЕ, опозиційного депутата в ВР !!! Воїнв перед наступом шкребуть підпис з проханням НАКАЗАТЬ ОПОЗИЦІОНЕРА! так треба розуміти?
16 лютого, 2026, 09:02
Окупанти опинилися в глухому куті та зараз виглядають як невмілий жонглер, що намагається втримати занадто багато куль у повітрі
Окупація Донецької області стає безумовним пріоритетом для Кремля саме через політичні причини. Потрібен успіх, потрібен зрозумілий всьому стаду результат. Звільнення віртуального, але багатостраждального «Народу Донбасу» можна подати як велику перемогу Путіна. Ну а провали на інших напрямках вже звично назвати жестом доброї волі. Проблема в тому, що агломерація «Костянтинівка-Дружківка-Краматорськ-Слов'янськ» категорично не дає себе окупувати. Потрібно перекидати фантастичні за розмірами резерви. Яких у вільному вигляді у Росії просто не існує.
Вже зараз в Донецькій області зосереджена основна маса окупаційних військ. Тільки навколо Костянтинівки «б'ються тюленем об лід» 8-а загальновійськова армія і 3-й армійський корпус. Причому у «вісімки» грає вже другий або третій склад - вони тут давно і занадто багато втрат. Плюс підключили з інших напрямків частини 3-ї, 18-ї, 51-ї, 49-ї та 58-ї армій. І це ще не все - окремих підрозділів туди запхали дуже багато. Вони всі приходили тимчасово на підкріплення для рішучого прориву. Та так і залишилися. Хто в складі угруповання, хто в м'якій донецькій землі.
Взагалі парадокс Костянтинівки в тому, що тут не працює звична для противника схема. Весь їхній досвід говорить, що якщо уперлися в якийсь населений пункт, потрібно просто кидати більше ресурсів, постійно штурмувати, і будуть високі втрати, а потім результат на землі. У випадку з Костянтинівкою - поки що виходять тільки високі втрати. Два роки бої за Часів Яр (12 тис. населення до війни) і прорив від Торецька до Костянтинівки (15 км). На цьому все.
Спроби взяти Костянтинівку можна умовно розділити на три етапи. Перший - потужний штурм і спроба взяти місто двома колонами. З боку Торецька і Бахмута, тобто з півдня і сходу. Не вийшло, застрягли на околиці. Потім пробували оточити місто і відрізати від Дружківки. Без результату. Зараз від великих штурмів перейшли до нової тактики інфільтрації малими групами в глибину українських позицій. Але ці групи, як правило, швидко виявляються і знищуються. Мімікрія «під цивільних» теж не дає результату - ЗСУ взагалі не вірять, коли бачать двох чоловіків у цивільному з мішками, що блукають по дорозі.
Тобто сама по собі ідея йти з півдня на північ від Костянтинівки до Слов'янська виявилася не просто довгою в реалізації, а нескінченною. Зараз є спроби наступати на Дружківку з двох боків, щоб відрізати обидва міста і вийти з півдня до Краматорська, але... результатів немає. І тут російське командування здуло пил зі старого глобального плану - оточити відразу всю агломерацію з чотирьох міст. Перерізати північніше Слов'янська трасу на Харків і другорядні дороги на захід ударом від Добропілля. У бік Слов'янська вздовж траси «Бахмут - Слов'янськ» просування по 500 метрів на тиждень. Ідея з Добропіллям накрилася повністю.
Резюме. З огляду на опір Сил Оборони України в Донецькій області для досягнення результату вже не до весни, а до осені, противнику потрібно принципово наростити свої сили в регіоні. Не перекинути дві дивізії, а кинути сюди все, що є з інших напрямків. І битися за агломерацію з повним напруженням сил, як за Бахмут або Авдіївку. Проблема в тому, що один Краматорськ набагато більший за Бахмут і Авдіївку разом узяті. І втрати наступаючих будуть відповідними. А ослаблення інших напрямків автоматично призведе до контрнаступу там ЗСУ. Окупанти уперлися в стіну і зараз нагадують поганого жонглера, який намагається утримати в повітрі занадто багато кульок. Ну, а поганий жонглер ризикує перетворитися на хорошого танцюриста..."
Все інше блискуче та надихаюче..
Аби тільки цапам хтось нанес космічні втрати!! Не силами смертників-інвалідів з бума, звісно... 🤷🙅