Ворог не полишає намірів прорвати бойові порядки ЗСУ на Гуляйпільському та Олександрівському напрямках, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочі зустрічі з командувачем ДШВ, командирами десантно-штурмових і штурмових частин, яку виконують завдання на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.



Про це він повідомив у соцмережах, передає Цензор.НЕТ.

Яка ситуація?

За його словами, оперативна обстановка на цьому напрямку залишається складною.

"Противник не полишає намірів прорвати наші бойові порядки, проводить постійні атаки, в тому числі із застосуванням ОВТ, однак без суттєвого успіху. Воїни Сил оборони утримують визначені рубежі й позиції, зривають наміри ворога та завдають йому значних втрат у живій силі й техніці", - наголосив генерал.

Водночас українські підрозділи проводять результативні контратакувальні, штурмові дії, ефективно застосовують безпілотні системи, артилерію, засоби радіоелектронної боротьби.

Сирський заслухав доповіді командирів щодо виконання поставлених завдань, зміни оперативної обстановки, пропозицій подальших дій та забезпечення першочергових потреб наших підрозділів.

Збереження життів та посади військових

Головком наголосив на першочерговому пріоритеті: звільняти території –– вкрай важливо, однак, маємо насамперед берегти життя наших воїнів, зберігати боєздатність частин і підрозділів.

"Вкотре нагадав командирам, що під час розстановки й призначення військовослужбовців на посади необхідно обов’язково враховувати їхній професійний досвід, кваліфікацію та спеціальні навички, здобуті у цивільному житті", - додав він.

