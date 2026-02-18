Войска РФ активизировали усилия по охвату Покровска и Мирнограда, - ГВ "Схід"

Фото: Українська правда

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника, за прошедшие сутки отразили 48 российских штурмов.

Об этом говорится в сводке Группировки войск "Схід" о ситуации в зоне ответственности 18 февраля, передает Цензор.НЕТ.

Обстановка в районе Покровско-Мирноградской агломерации

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. На Покровском направлении наши защитники остановили 21 штурмовую и наступательную операцию агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Котлино, Филия и в сторону населенных пунктов Новоалександровка, Новоподгородное.

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении наши воины уничтожили 9 девять единиц автомобильного транспорта, 24 единицы специальной техники, два пункта управления БПЛА, склад боеприпасов, также поражены две артиллерийские системы, десять единиц автомобильной техники и девять укрытий личного состава противника.

"Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усилили давление со стороны населенных пунктов Котлино и Родинское. Подразделения сил обороны Украины противодействуют этим намерениям врага. В частности, осуществляется усиленная аэроразведка и дополнительное минирование вероятных маршрутов продвижения врага", - говорится в сообщении.

В то же время россияне продолжают попытки продвигаться небольшими штурмовыми группами с северо-западной части Покровска в направлении Гришино. В случае просачивания врага на окраины этого населенного пункта Силы обороны выявляют и уничтожают остатки штурмовых групп российских оккупантов. Враг несет значительные потери в живой силе и технике.

В ГВ "Схід" отмечают, что проводятся поисково-ударные действия Сил обороны, чтобы не допустить дальнейшего продвижения захватчиков, уничтожается боевая техника, которую россияне пытаются использовать для поддержки своих штурмовых групп.

"Также продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений в Мирнограде и его окрестностях. Враг продолжает применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает человеческий ресурс россиян", - добавили в Группировке.

Ситуация на других направлениях

На Славянском направлении наши защитники отбили десять попыток оккупантов продвинуться вперед, в районах Ямполя, Закотного, Резниковки, Платоновки, Дроновки, Свято-Покровского.

На Краматорском направлении россияне трижды пытались продвинуться на позиции наших войск, в районе населенного пункта Ступочки и в сторону Новодмитровки.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Плещеевка, Щербиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Константиновки, Ильиновки, Новопавловки, Иванополья.

Потери россиян

Отмечается, что в целом в зоне ответственности ГВ "Схід" потери оккупантов остаются самыми большими:

274 оккупанта за прошедшие сутки;

уничтожено 1647 БПЛА различных типов;

101 единица другого вооружения и техники.

Силы обороны сосредотачиваются не только на ликвидации вражеской пехоты, но и операторов дронов. За сутки поражено 30 пунктов управления российских БПЛА.