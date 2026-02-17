Враг усиливает давление на Мирноград, - ГВ "Схід"

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схід" сдерживают натиск противника, за прошедшие сутки отразили 69 российских штурмов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГВ "Схід".

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Обстановка на Покровском направлении

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации. На Покровском направлении наши защитники остановили 42 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Родинское, Червоный Лиман, Покровск, Котлино, Удачное и в направлениях населенных пунктов Торецкое, Новый Донбасс, Вольное, Шевченко, Новоалександровка, Новопавловка, Новоподгородное, Филия.

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении наши воины ликвидировали 37 оккупантов и ранили 16; уничтожили 32 беспилотных летательных аппарата, две единицы автомобильного транспорта, пункт управления, также поражена одна боевая бронированная машина, одна единица автомобильной техники и 45 укрытий личного состава противника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг пытается охватить "клешнями" Покровск и Мирноград, - 7 корпус ДШВ

Бои за Покровск

Как отмечается, украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке.

"Враг использует пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем. Боестолкновения продолжаются на отдельных участках северной части города.

По вражеским подразделениям, которые пытаются скопиться в южной части города, наносится систематическое огневое поражение", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мирноград "поглощается" российскими войсками, оборона города подходит к концу, - DeepState

Бои за Мирноград

Также отмечается, что в Мирнограде наши воины удерживают определенные оборонительные рубежи.

"Враг усиливает давление, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для охвата и дальнейшего штурма Мирнограда", - добавили в ГВ "Схід".

Благодаря слаженным действиям аэроразведки и ударных подразделений враг в основном обнаруживается и обезвреживается заблаговременно. В частности, попытки прорыва на бронированной технике вглубь города, которые имели место, вовремя обнаруживались, техника врага была уничтожена.

Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение. Также продолжаются поисково-ударные действия наших подразделений в Мирнограде и его окрестностях. Враг продолжает применять тактику малых пехотных групп, что критически истощает человеческий ресурс россиян.

Читайте: Враг пытался прорваться вглубь Мирнограда на бронированной технике. Ситуация в районе Новониколаевки сложная, - ГВ "Схід"