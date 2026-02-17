Ворог посилює тиск на Мирноград, - УВ "Схід"

Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника, за минулу добу відбили 69 російських штурмів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр УВ "Схід".

Обстановка на Покровському напрямку

Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 42 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Червоний Лиман, Покровськ, Котлине, Удачне та у напрямках населених пунктів Торецьке, Новий Донбас, Вільне, Шевченко, Новоолександрівка, Новопавлівка, Новопідгороднє, Філія.

За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку наші воїни ліквідували 37 окупантів та поранили 16; знищили 32 безпілотні літальні апарати, дві одиниці автомобільного транспорту, пункт управління, також уражено одну бойову броньовану машину, одну одиницю автомобільної техніки та 45 укриттів особового складу противника.

Бої за Покровськ

Як зазначається, українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові.

"Ворог використовує піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем. Боєзіткнення тривають на окремих ділянках північної частини міста.

По ворожим підрозділам, які намагаються накопичуватись у південній частині міста, завдається систематичне вогневе ураження", - йдеться у повідомленні.

Бої за Мирноград

Також зазначається, що у Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі.

"Ворог посилює тиск, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для охоплення та подальшого штурму Мирнограда", - додали в УВ "Схід".

Завдяки злагодженим діям аеророзвідки та ударних підрозділів ворог здебільшого виявляється та знешкоджується завчасно. Зокрема, спроби прориву на броньованій техніці вглиб міста, які мали місце, вчасно виявлялися, техніка ворога була знищена.

Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцям зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження. Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів в Мирнограді та його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян.

