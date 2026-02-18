Війська РФ активізували зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, - УВ "Схід"
Підрозділи Сил оборони України в зоні відповідальності УВ "Схід" стримують натиск противника, за минулу добу відбили 48 російських штурмів.
Про це йдеться у зведенні Угруповання військ "Схід" щодо ситуації в зоні відповідальності 18 лютого, передає Цензор.НЕТ.
Обстановка в районі Покровсько-Мирноградської агломерації
Українські підрозділи продовжують активні дії в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 21 штурмову та наступальну дію агресора у районах населених пунктів Родинське, Котлине, Філія та у бік населених пунктів Новоолександрівка, Новопідгороднє.
За попередніми підрахунками, минулої доби на цьому напрямку наші воїни знищили 9 дев’ять одиниць автомобільного транспорту, 24 одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА, склад боєприпасів, також уражено дві артилерійські системи, десять одиниць автомобільної техніки та дев’ять укриттів особового складу противника.
"Противник активізував зусилля з охоплення Покровська та Мирнограда, росіяни посилили тиск з боку населених пунктів Котлине та Родинське. Підрозділи сил оборони України протидіють цим намірам ворога. Зокрема, здійснюється посилена аеророзвідка та додаткове мінування ймовірних маршрутів просування ворога", - йдеться в повідомленні.
Водночас росіяни продовжують спроби просуватися малими штурмовими групами з північно-західної частини Покровська у напрямку Гришиного. В разі просочування ворога на околиці цього населеного пункту Сили оборони виявляють та знищують залишки штурмових груп російських окупантів. Ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці.
В УВ "Схід" зауважують, що проводяться пошуково-ударні дії Сил оборони, щоб не допустити подальшого просування загарбників, знищується бойова техніка, яку росіяни намагаються використати для підтримки своїх штурмових груп.
"Також тривають пошуково-ударні дії наших підрозділів в Мирнограді та його околицях. Ворог продовжує застосовувати тактику малих піхотних груп, що критично виснажує людський ресурс росіян", - додали в Угрупованні.
Ситуація на інших напрямках
- На Слов’янському напрямку наші оборонці відбили десять спроб окупантів просунутися вперед, у районах Ямполя, Закітного, Різниківки, Платонівки, Дронівки, Свято-Покровського.
- На Краматорському напрямку росіяни тричі намагалися просунутися на позиції наших військ, у районі населеного пункту Ступочки та у бік Новодмитрівки.
- На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 14 атак у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр, Софіївка та у бік Костянтинівки, Іллінівки, Новопавлівки, Іванопілля.
Читайте: Мирноград "поглинається" російськими військами, оборона міста добігає кінця, - DeepState
Втрати росіян
Зазначається, що загалом у зоні відповідальності УВ "Схід" втрати окупантів залишаються найбільшими:
- 274 окупанти за минулу добу;
- знищено 1647 БпЛА різних типів;
- 101 одиниці іншого озброєння і техніки.
Сили оборони зосереджуються не лише на ліквідації ворожої піхоти, а й операторів дронів. За добу уражено 30 пунктів управління російських БпЛА.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль