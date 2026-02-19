Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 256 910 осіб (+830 за добу), 11 682 танки, 37 384 артсистеми, 24 054 ББМ. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 256 910 осіб російських окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Втрати російської армії
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 256 910 (+830) осіб
- танків – 11 682 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 054 (+3) од.
- артилерійських систем – 37 384 (+21) од.
- РСЗВ – 1 649 (+1) од.
- засоби ППО – 1 302 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406) од.
- крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
- кораблі / катери – 29 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 79 036 (+117) од.
- спеціальна техніка – 4 072 (+1) од.
Топ коментарі
Прізвища нічого не значать, а номера частин ні про що не говорять (для глибоко цивільних читачів на кшталт мене).
Заздалегідь дякую!
Командир шісдесят третьої окремої механізованої бригади вам ворог?
До речі загальна статистика (з початку повномаштабного вторгнення) на сьогодні офіційно по втратам складає 1:25
Тобто як би не було прикро, а п'ядесят тисяч наших соколів полягло
Відставний генерал, колишній голова Військового комітету НАТО (самі знаєте хто) після нещодавніх спільних навчань Україна-НАТО сказав, цитую -
"Нам 3,14здець"
Хто не в курсі - десять наших козаків умовно поклали два батальйони сил євроконтингенту НАТО, при цьому ті нак і не змогли навіть виявити їх місце знаходження
Щодо українських титанів, то в мене якраз немає ніяких питань. Але коли було написано про 1:50 російською мовою (та ще й просто під скигленням свинопсів постом вище), перше, що мені впало в голову: "БРЕХНЯЯЯ!!!". І тільки потім я уважно роздивилася та зрозуміла, що тут вже наші...
Ось я і попросила заради уникнення непорозумінь якось відмічати це у супроводжувальному тексті. Ну хоча б добавити три літери: "командир 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса ВСУ..."
Слава Україні!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
Про командира 63-ї бригади Юрчука - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 тут.
Просто сиджу далеко, і хоч майже не вилізаю з Інету, усіх прізвищ фізично не можу запам'ятати...
143! одиниці знищеної техніки та 830 чумардосів за день.
Логістика перевалила за 79000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 256 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
Пензинська обл - 1,227 млн
а на підході
Хабарівський край - 1,273 млн
але почекаємо (вже не так багато)
Володимирівська обл - 1,298 млн
і замайорить
Казань - 1,330 млн
а ква-ква сама загнеться
точно не пам'ятаю, але здається почали з
Кисловодськ - 0,126 млн
📦 успішно демобілізовано російського пропагандиста, головного редактора журналів "Ахмат", "Победоносец", "Алга" Павла Порсєва ("Мажор"), воєннослужащего 90-ї танкової дивізії зс рф, внаслідок удару по командному пункту.
Смерть ворогам 🔥