УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13899 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 545 19

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 256 910 осіб (+830 за добу), 11 682 танки, 37 384 артсистеми, 24 054 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Втрати окупантів: особовий склад, техніка та артилерія

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 256 910 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1 256 910 (+830) осіб
  • танків – 11 682 (+1) од.
  • бойових броньованих машин  – 24 054 (+3) од.
  • артилерійських систем – 37 384 (+21) од.
  • РСЗВ  – 1 649 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 302 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406) од.
  • крилаті ракети – 4 314 (+0) од.
  • кораблі / катери  – 29 (+0) од.
  • підводні човни  – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 79 036 (+117) од.
  • спеціальна техніка – 4 072 (+1) од.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Від початку доби на фронті відбулося 201 бойове зіткнення, - Генштаб

Втрати РФ на ранок 19 лютого

Автор: 

армія рф (21109) Генштаб ЗС (8400) ліквідація (4769) знищення (10209)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
Минув 4383 день москальсько-української війни.
143! одиниці знищеної техніки та 830 чумардосів за день.
Логістика перевалила за 79000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 256 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
показати весь коментар
19.02.2026 08:40 Відповісти
+17
У рашистів досада -"в неравной схватке":

показати весь коментар
19.02.2026 08:13 Відповісти
+15
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
19.02.2026 08:20 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У рашистів досада -"в неравной схватке":

показати весь коментар
19.02.2026 08:13 Відповісти
у місцевих в ресторані були кулемети?
показати весь коментар
19.02.2026 13:54 Відповісти
Достатньо гранат, щоби п'яні під адреналіном окупанти - відвідувачі ресторану стекли кров'ю.
показати весь коментар
19.02.2026 14:04 Відповісти
судячи з кількості вбитих, місцеві запихували гранати морпіхам у нагрудні кишені прямо до воєнників.
показати весь коментар
19.02.2026 14:17 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
19.02.2026 08:20 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 08:24 Відповісти
При всій повазі, ви хоч підписуйте, з якого боку ті висловлювання, якщо цитуєте мовою ворога!
Прізвища нічого не значать, а номера частин ні про що не говорять (для глибоко цивільних читачів на кшталт мене).
Заздалегідь дякую!
показати весь коментар
19.02.2026 09:52 Відповісти
Уточніть будьласка
Командир шісдесят третьої окремої механізованої бригади вам ворог?

До речі загальна статистика (з початку повномаштабного вторгнення) на сьогодні офіційно по втратам складає 1:25
Тобто як би не було прикро, а п'ядесят тисяч наших соколів полягло
показати весь коментар
19.02.2026 10:29 Відповісти
Для мурликатамів ставлячих це під сумнів
Відставний генерал, колишній голова Військового комітету НАТО (самі знаєте хто) після нещодавніх спільних навчань Україна-НАТО сказав, цитую -
"Нам 3,14здець"
Хто не в курсі - десять наших козаків умовно поклали два батальйони сил євроконтингенту НАТО, при цьому ті нак і не змогли навіть виявити їх місце знаходження
показати весь коментар
19.02.2026 10:45 Відповісти
Та шо ж ви так наїхали? Я ж на вашому/нашому боці!!! 🇺🇦

Щодо українських титанів, то в мене якраз немає ніяких питань. Але коли було написано про 1:50 російською мовою (та ще й просто під скигленням свинопсів постом вище), перше, що мені впало в голову: "БРЕХНЯЯЯ!!!". І тільки потім я уважно роздивилася та зрозуміла, що тут вже наші...
Ось я і попросила заради уникнення непорозумінь якось відмічати це у супроводжувальному тексті. Ну хоча б добавити три літери: "командир 63-й ОМБр Третьего армейского корпуса ВСУ..."

Слава Україні!!! 🇺🇦💛💙🇺🇦
показати весь коментар
19.02.2026 13:15 Відповісти
Так, зауваження слушне.
Про командира 63-ї бригади Юрчука - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 тут.
показати весь коментар
19.02.2026 12:34 Відповісти
Дякую красно!
Просто сиджу далеко, і хоч майже не вилізаю з Інету, усіх прізвищ фізично не можу запам'ятати...
показати весь коментар
19.02.2026 13:03 Відповісти
Відео слів комбрига Юрчука - https://x.com/i/status/2024341793483948445 тут.
показати весь коментар
19.02.2026 15:45 Відповісти
Минув 4383 день москальсько-української війни.
143! одиниці знищеної техніки та 830 чумардосів за день.
Логістика перевалила за 79000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 256 000 це більше ніж все населення такого міста як Красноярськ, 6-го по кількості населення міста на Московії.
показати весь коментар
19.02.2026 08:40 Відповісти
показати весь коментар
19.02.2026 08:41 Відповісти
В текстовій версії статистики зайва +1 по спецтехниці.
показати весь коментар
19.02.2026 08:43 Відповісти
Красноярськ - 1,212 млн
Пензинська обл - 1,227 млн
а на підході
Хабарівський край - 1,273 млн
але почекаємо (вже не так багато)
Володимирівська обл - 1,298 млн
і замайорить
Казань - 1,330 млн
а ква-ква сама загнеться
точно не пам'ятаю, але здається почали з
Кисловодськ - 0,126 млн
показати весь коментар
19.02.2026 10:17 Відповісти
@ (в перекладі):
📦 успішно демобілізовано російського пропагандиста, головного редактора журналів "Ахмат", "Победоносец", "Алга" Павла Порсєва ("Мажор"), воєннослужащего 90-ї танкової дивізії зс рф, внаслідок удару по командному пункту.
Смерть ворогам 🔥

показати весь коментар
19.02.2026 12:46 Відповісти
 
 