Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 256 910 осіб (+830 за добу), 11 682 танки, 37 384 артсистеми, 24 054 ББМ. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення РФ ліквідували 1 256 910 осіб російських окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Втрати російської армії

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.02.26 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 1 256 910 (+830) осіб

танків – 11 682 (+1) од.

бойових броньованих машин – 24 054 (+3) од.

артилерійських систем – 37 384 (+21) од.

РСЗВ – 1 649 (+1) од.

засоби ППО – 1 302 (+0) од.

літаків – 435 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 138 330 (+406) од.

крилаті ракети – 4 314 (+0) од.

кораблі / катери – 29 (+0) од.

підводні човни – 2 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 79 036 (+117) од.

спеціальна техніка – 4 072 (+1) од.

