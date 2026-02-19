Близько 30 російських військових залишаються у Куп’янську, вони не здатні чинити опір, - Трегубов
У Куп’янську перебуває невелика кількість російських військових - орієнтовно до трьох десятків осіб. Вони не мають ресурсу для контратак і поступово знищуються Силами оборони.
Про це повідомив речник Угруповання об’єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Орієнтовно три десятки окупантів
"Учора фіксували 17 активних позивних. Зараз, імовірно, варто множити цю цифру приблизно на два. Тобто йдеться орієнтовно про три десятки осіб", - зазначив він.
За словами речника, повному знищенню противника заважає передусім небажання наражати українських військових на зайвий ризик під час штурмів у щільній забудові.
"Навіть якщо йдеться про невелику кількість, кожен військовий - це цінність, це життя", - наголосив Трегубов.
Поступове знищення без руйнування міста
Речник підкреслив, що руйнування будівель, де засіли окупанти, є крайнім заходом. Натомість їх методично вибивають за допомогою дронів або очікують виснаження.
За його словами, російські військові не здатні до контратак, оскільки не мають необхідного ресурсу та можливостей.
Підтримка угруповання в місті здійснюється переважно за допомогою БПЛА - їм скидають припаси та боєприпаси. Інших ефективних способів забезпечення фактично немає.
Спроби інфільтрації до Куп’янська, а також наближення до міста, за словами Трегубова, не дають результатів і мають радше демонстративний характер.
Він наголосив, що наразі у противника немає реальних підстав розраховувати на "звільнення Куп’янська".
