Російський зенітний дрон випадково збив власну "Молнію" із двома FPV на борту. ВIДЕО
Російські окупанти продовжують демонструвати "високий рівень" координації, знищуючи власну техніку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилися кадри чергового самознищення ворога: оператор російського зенітного БпЛА переплутав цілі та атакував свій же дрон-носій.
Жертвою "дружнього вогню" став безпілотник типу "Молнія", який виконував роль "дрона-матки".
Деталі повітряного курйозу:
-
Подвійна втрата: Російська "Молнія" була не просто розвідником, а носієм — на її борту перебували два FPV-дрони, які окупанти планували доставити ближче до українських позицій.
-
Помилка "зенітника": Оператор російського перехоплювача, ймовірно, так сильно хотів відрапортувати про збиття "українського дрона", що не впізнав власну конструкцію з фанери та палиць. Результат пряме влучання та миттєва детонація всього боєкомплекту в повітрі.
