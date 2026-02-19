Російський зенітний дрон випадково збив власну "Молнію" із двома FPV на борту. ВIДЕО

Подвійна втрата: Російська "Молнія" була не просто розвідником, а носієм — на її борту перебували два FPV-дрони , які окупанти планували доставити ближче до українських позицій.

Помилка "зенітника": Оператор російського перехоплювача, ймовірно, так сильно хотів відрапортувати про збиття "українського дрона", що не впізнав власну конструкцію з фанери та палиць. Результат пряме влучання та миттєва детонація всього боєкомплекту в повітрі.