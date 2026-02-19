УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10729 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських безпілотників
6 388 3

Російський зенітний дрон випадково збив власну "Молнію" із двома FPV на борту. ВIДЕО

Російські окупанти продовжують демонструвати "високий рівень" координації, знищуючи власну техніку. Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі з’явилися кадри чергового самознищення ворога: оператор російського зенітного БпЛА переплутав цілі та атакував свій же дрон-носій.

Жертвою "дружнього вогню" став безпілотник типу "Молнія", який виконував роль "дрона-матки".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Деталі повітряного курйозу:

  • Подвійна втрата: Російська "Молнія" була не просто розвідником, а носієм — на її борту перебували два FPV-дрони, які окупанти планували доставити ближче до українських позицій.

  • Помилка "зенітника": Оператор російського перехоплювача, ймовірно, так сильно хотів відрапортувати про збиття "українського дрона", що не впізнав власну конструкцію з фанери та палиць. Результат  пряме влучання та миттєва детонація всього боєкомплекту в повітрі.

Дивіться: Винищувач F-16 збив російський "Shahed" ракетою APWKS з лазерним наведенням. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21149) курйоз (597) знищення (10243) дрони (8293)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Бей сваих - штоб чужие баялись!...". Зенітний дрон витрачений, дві ФПВ-шки - знищені... Якщо ще й сама "Молния" несла заряд - теж... Тобто, три-чотири засоби ураження кацапи знищили своїми руками... Орден Святого Їбукентія, оператору ППО!... З "закруткою" на спині...
показати весь коментар
19.02.2026 10:58 Відповісти
совковий служака окупаційних військ, кільки таких нагрод отримав?
показати весь коментар
21.02.2026 09:49 Відповісти
Системи свій-чужий, як на літаках, немає як у росіян так і у нас.
показати весь коментар
20.02.2026 11:02 Відповісти
 
 