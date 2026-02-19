Новости Видео
Российский зенитный дрон случайно сбил собственную "Молнию" с двумя FPV на борту. ВИДЕО

Российские оккупанты продолжают демонстрировать "высокий уровень" координации, уничтожая собственную технику. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры очередного самоуничтожения врага: оператор российского зенитного БПЛА перепутал цели и атаковал свой же дрон-носитель.

Жертвой "дружественного огня" стал беспилотник типа "Молния", который выполнял роль "дрона-матки".

Детали воздушного курьеза:

  • Двойная потеря: Российская "Молния" была не просто разведчиком, а носителем — на ее борту находились два FPV-дрона, которые оккупанты планировали доставить ближе к украинским позициям.

  • Ошибка "зенитника": Оператор российского перехватчика, вероятно, так сильно хотел отчитаться о сбивании "украинского дрона", что не узнал собственную конструкцию из фанеры и палок. Результат — прямое попадание и мгновенная детонация всего боекомплекта в воздухе.

"Бей сваих - штоб чужие баялись!...". Зенітний дрон витрачений, дві ФПВ-шки - знищені... Якщо ще й сама "Молния" несла заряд - теж... Тобто, три-чотири засоби ураження кацапи знищили своїми руками... Орден Святого Їбукентія, оператору ППО!... З "закруткою" на спині...
19.02.2026 10:58 Ответить
совковий служака окупаційних військ, кільки таких нагрод отримав?
21.02.2026 09:49 Ответить
Системи свій-чужий, як на літаках, немає як у росіян так і у нас.
20.02.2026 11:02 Ответить
 
 