Российский зенитный дрон случайно сбил собственную "Молнию" с двумя FPV на борту. ВИДЕО
Российские оккупанты продолжают демонстрировать "высокий уровень" координации, уничтожая собственную технику. Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети появились кадры очередного самоуничтожения врага: оператор российского зенитного БПЛА перепутал цели и атаковал свой же дрон-носитель.
Жертвой "дружественного огня" стал беспилотник типа "Молния", который выполнял роль "дрона-матки".
Детали воздушного курьеза:
Двойная потеря: Российская "Молния" была не просто разведчиком, а носителем — на ее борту находились два FPV-дрона, которые оккупанты планировали доставить ближе к украинским позициям.
Ошибка "зенитника": Оператор российского перехватчика, вероятно, так сильно хотел отчитаться о сбивании "украинского дрона", что не узнал собственную конструкцию из фанеры и палок. Результат — прямое попадание и мгновенная детонация всего боекомплекта в воздухе.
